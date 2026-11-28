Bei einer Alpaka-Wanderung auf Borkum lernen die Teilnehmenden, wie wichtig Entspannung ist. Außerdem: Bogenbaukurs in Quarnbek.

Alpaka-Wanderung oder Bogenbaukurs: Hier finden Sie die Informationen zu allen Beiträgen der Sendung. Auf Borkum gibt es eine besondere Attraktion: Alpaka- Wanderungen. Die Tiere, die normalerweise in den Anden Südamerikas leben, haben sich an das norddeutsche Klima angepasst.

Bei den etwa zweistündigen Wanderungen lernen die Teilnehmenden, wie wichtig Entspannung und ein ruhiger Umgang mit den Alpakas ist. Die Tiere reagieren sensibel auf die Stimmung ihrer Begleiter. Sie bevorzugen ein entspanntes Tempo. Auch Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen können an diesen Wanderungen teilnehmen.

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Kilometerlanger Sandstrand, Dünen und Wald: Borkum lädt mit viel Natur und pollenarmem Hochseeklima zum Durchatmen ein. Die Kunsthalle Bremen widmet dem Dackel eine ganze Sonderausstellung. In den letzten Jahren hat er sich vom Jagdhund zum ikonischen Begleiter im Alltag entwickelt und befindet sich stabil unter den Top Ten der beliebtesten Hunderassen. Die Ausstellung beschäftigt sich mit der Rolle des Dackels in der Kunstgeschichte und kulturellen Entwicklung.