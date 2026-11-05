Alphabet Aktie: Google Cloud Umsatzverdopplung und politische Chancen

Trotz Kursverlusten zeigt Google Cloud starkes Wachstum. Ein Demokratensieg könnte durch strengere Regulierung die Marktposition von Cloud-Anbietern stärken.

Die Aktie des Technologieunternehmens Alphabet verzeichnete nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen einen deutlichen Rückgang von rund 13 Prozent an einem einzigen Handelstag, obwohl die Division Google Cloud den Umsatz mehr als verdoppelte. Der Markt reagiert skeptisch auf die enormen Investitionen in die künstliche Intelligenz sowie auf die Sorge vor einer schwächeren Monetarisierung der klassischen Suchmaschine. Gleichzeitig rückt das Unternehmen mit dem KI-Modell Gemini 4 näher an die Spitze des Wettbewerbs, während das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das Jahr 2027 bei rund 20 wieder interessant erscheint.

Starke Wachstumsdaten im Cloud-Segment

Die wichtigste positive Entwicklung im dritten Quartal liefert die Sparte Google Cloud. Der Umsatz explodierte um 103 Prozent auf 30,7 Milliarden US-Dollar. Zu diesem massiven Anstieg trugen nicht nur die klassische Cloud-Plattform bei, sondern auch die Infrastruktur für künstliche Intelligenz sowie der Verkauf eigener TPU-Systeme (Tensor Processing Units). Der operative Gewinn verdreifachte sich dabei auf 11,1 Milliarden US-Dollar, und die operative Marge sprang von 23,7 Prozent auf 36,2 Prozent.

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Noch beeindruckender ist der aktuelle Auftragsbestand, der bei 561 Milliarden US-Dollar liegt. Mehr als 55 Prozent dieses Bestands sollen innerhalb der kommenden 24 Monate umsatzwirksam werden. Das Management erklärte zudem, dass Google mit den vorhandenen Kapazitäten deutlich mehr Nachfrage bedienen könnte, was auf ein enormes Potenzial für zukünftige Einnahmen hindeutet.

Politische Risiken als Chance für Anbieter

Genau hier entsteht eine interessante politische Chance für das Technologieunternehmen. Nach einem möglichen Sieg der Demokraten bei den US-Midterms könnten strengere Vorgaben bezüglich Strom, Wasser und Genehmigungen den Bau neuer Rechenzentren in den Vereinigten Staaten verlangsamen. In Texas hat die neue Gouverneurin Gina Hinojosa sogar einen Genehmigungsstopp vorgeschlagen, was regulatorische Hürden erhöht.

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Bleibt die Nachfrage nach Rechenleistung hoch, während das Angebot aufgrund dieser neuen regulatorischen Rahmenbedingungen langsamer wächst, steigt der wirtschaftliche Wert verfügbarer Kapazitäten. Konkret könnte Google Cloud bei neuen Verträgen zusätzliche Preissetzungsmacht gewinnen, da bestehende Infrastrukturen knapper werden. Dies würde die Margen weiter stabilisieren oder sogar verbessern, trotz der aktuellen Sorgen des Marktes.

Hohes Risiko bei Turbo-Zertifikaten

Parallel zu diesen fundamentalen Entwicklungen warnt Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, vor den Gefahren spekulativer Finanzprodukte. Im Durchschnitt erleiden sieben von zehn Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Diese Produkte sind als hochrisikoreich eingestuft und eignen sich grundsätzlich nicht für langfristige Anlagestrategien, sondern erfordern aktive Überwachung und schnelle Entscheidungen.

Marcus Landau ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte. Er verknüpft diese makroökonomischen Bewertungen oft mit konkreten Zertifikate-Ideen, betont jedoch stets die Notwendigkeit einer fundierten Risikobeurteilung. Die Informationen der DZ BANK richten sich ausschließlich an Personen mit Wohn- oder Geschäftssitz in Deutschland.

Rechtliche Hinweise und Emittentenrisiko

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals, also ein Totalverlust, ist bei den beworbenen Produkten möglich. Anleger sind dem Risiko der Insolvenz ausgesetzt, was bedeutet, dass sie einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK als Emittent ausgesetzt sind. Dies stellt ein spezifisches Emittentenrisiko dar, das vor jeder Anlageentsichtigung berücksichtigt werden muss.

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Die vollständigen Angaben zu den Produkten, insbesondere die verbindlichen Bedingungen, Risiken sowie detaillierte Angaben zur DZ BANK, können dem jeweils maßgeblichen Prospekt entnommen werden. Dieser sowie etwaige Nachträge und die Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK unter www.dzbank-wertpapiere.de veröffentlicht. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie investieren, um die potenziellen Risiken vollends zu verstehen.