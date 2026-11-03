Alphabet-Aktie: Massiver Einbruch nach Quartalszahlen

Die Alphabet-Aktie erleidet den schwersten Tagesverlust der Firmengeschichte. Technische Analyse zeigt überverkaufte Situation mit neuen Tiefstständen.

Die Aktie des Technologiekonzerns Alphabet erlebte im Mai bei 408,61 USD ein Rekordhoch. Anfang August drehte der Kurs bei 384,48 USD erneut nach unten. Nach dem veröffentlichten Quartalsbericht folgte am vergangenen Donnerstag der schwerste Tagesverlust in der Firmengeschichte. Die Kurslücke riss das Wertpapier unter den 50er- und den 200er-EMA. Zudem fiel die Aktie deutlich unter die Ichimoku-Wolke.

Technische Details des Kursverfalls

Bei 322,65 USD blieb ein offenes Gap zurück, das nun als Widerstand fungiert. Anschließend fiel der Titel bis auf ein neues Tief bei 276,92 USD. Am Montag scheiterte eine Erholung bei 287,00 USD. Der Schlusskurs bei 278,99 USD bedeutete ein Minus von 0,30 %. Dies bestätigt die schwache Marktdynamik seit dem Quartalsbericht.

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Indikatoren deuten auf Überverkaufung hin

Mit einem RSI von 21 ist die Aktie klar überverkauft. Eine Erholung bis an den fallenden 10er-EMA bei 307,43 USD liegt daher nahe. Darüber rückt das offene Gap bei 322,65 USD in den Blick. Es folgt das 200er-EMA bei 329,27 USD und der 50er-EMA bei 334,43 USD. Diese Level markieren potenzielle Zielzonen für Kurskorrekturen.

Risikosituation bei Weiterem Verfall

Gibt das Tief bei 276,92 USD nach, droht ein Test des 52-Wochen-Tiefs bei 270,70 USD. Analysten warnen vor weiteren Verlusten bei stabilem Abverkauf. Die technische Struktur bleibt negativ, solange keine klaren Aufwärtsbewegungen über die EMAs hinweg stattfinden. Investoren sollten die genannten Niveaus genau im Blick behalten.

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Saisonale Muster vs. aktuelle Realitaet

Saisonal läuft vom 23. September bis zum 12. Dezember ein Fenster. Dieses brachte in sieben der vergangenen zehn Jahre Gewinne. Im Median lag die Rendite bei 6,24 %. In diesem Jahr stemmt sich der Kurs bislang aber klar dagegen. Historische saisonale Muster bieten keine Garantie für zukünftige Performance.

Rechtlicher Hinweis und Risikowarnung

BNP Paribas S.A. - Niederlassung Deutschland warnt vor der Übernahme der Inhalte als Anlageempfehlung. Die Entwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Erträge. Der Wert einer Investition kann sowohl fallen als auch steigen. Investoren erlangen möglicherweise nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurück. Vor jeder Anlageentscheidung wird eine persönliche Beratung dringend empfohlen.