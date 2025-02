Alphabet Inc.: Wachstumspotential und Quartalszahlen

Alphabet Inc., die Muttergesellschaft von Google, hat sich seit ihrer Gründung 2015 zu einem der wertvollsten Technologieunternehmen der Welt entwickelt. Die Umstrukturierung von Google in Alphabet dient der Klarheit der Geschäftsbereiche und dem Wachstum innovativer Projekte. Dieser Artikel analysiert die Quartalszahlen von Alphabet und untersucht potenzielle Einstiegschancen.

Unter dem Dach von Alphabet sind nicht nur die Suchmaschine Google und die Werbeplattformen Google Ads und YouTube angesiedelt, sondern auch zukunftsweisende Bereiche wie Künstliche Intelligenz, Cloud Computing, autonomes Fahren mit Waymo und die Gesundheitsforschung mit Verily. Wir gehen auf einige dieser Bereiche näher ein, bevor wir uns dann auf die jüngsten Quartalsergebnisse konzentrieren. Das Chartbild zeigte direkt nach den Earnings einen Rücklauf, der nun vielleicht eine spannende Chance für einen Einstieg bietet. Dies ergründen wir mit dem Freestoxx-Tool genauer.





