Alphonso Davies: Comeback von Kreuzbandriss-Patienten wird wohl nicht zu Beginn der WM-Vorrunde starten

Alphonso Davies, der Linksverteidiger des FC Bayern und Nationalspieler Kanadas, hat sich vor der WM erneut verletzt und wird wohl nicht zum Einsatz kommen. Der Coach Jesse Marsch betont die Vorsicht bei seinem Comeback und die Notwendigkeit, einen Prozess zu entwickeln, der ihn keinem weiteren Risiko aussetzt.

Bei der Double-Party in der Berliner Szene-Location "Kraftwerk" trug Alphonso Davies (25) den DFB-Pokal rein. Beim 3:0 im Finale gegen den VfB Stuttgart hatte der Linksverteidiger wegen seiner dritten Muskel-Verletzung nach seinem Kreuzbandriss -Comeback nicht mitwirken können.

Vor drei Wochen hatte sich der Kanada-Kapitän einen Bündelriss im rechten, hinteren Oberschenkel zugezogen. Wie sieht es mit der WM aus? Nach BILD-Informationen wird es wahrscheinlich nichts mit einem Einsatz zu Beginn der Vorrunde des Turniers in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19.

Juli) – die Verantwortlichen betonten, dass mit dem Comeback ihres Linksverteidigers nichts überstürzt wird, gerade bei der Verletzungs-Vorgeschichte. Kanadas Nationaltrainer Jesse Marsch (52) äußerte sich gerade mit Blick auf das erste WM-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina: "Ich glaube nicht, dass er am 12. Juni schon ganz so weit sein wird. Aber wir werden sehen.

". Auf die Frage, ob Davies bei der WM noch zum Einsatz kommen wird, prognostizierte der Ex-Leipzig-Trainer: "Ja!

". Der Bayern-Star bekommt aber in Absprache mit dem FC Bayern eine Sonderbehandlung: Er wird nicht zum Trainingscamp des vorläufigen 32er-Kaders nach Charlotte (USA) reisen, sondern erst mal seine Reha unter anderem in München fortsetzen, weil dort die Bedingungen besser sind. Dann soll er ein paar Tage Auszeit genießen und am 31. Mai im Trainingslager in Edmonton zum kanadischen Team stoßen.

Marsch: "Ab 31. Mai setzen wir seine Reha so fort, dass er wieder voll einsatzfähig wird und Teil unserer Mannschaft sein kann.

". Der Kanada-Coach betont aber seine Vorsicht: "Wir müssen einen Prozess für ihn entwickeln, der ihn keinem weiteren Risiko aussetzt und sicherstellt, dass er auch nach seiner Rückkehr genau die Spielpraxis erhält, die er braucht. Wir arbeiten alle zusammen, um die Situation zu verbessern. Ich glaube, Alphonso hat derzeit das Vertrauen in beide Seiten des Atlantiks.

Natürlich ist er frustriert, aber wir wollen ihm alle die besten Voraussetzungen bieten. Ich denke, der Plan, den wir entwickelt haben, wird gut für ihn und für uns sein.

". Foto: Nathan Denette/The Canadian Press via AP Sätze, die die Bosse des FC Bayern gerne hören werden! Denn im März 2025 hatte es im Anschluss an den Kreuzbandriss mit Knorpelschaden im rechten Knie einen Riesen-Zoff mit dem kanadischen Verband gegeben. Die Ärzte vor Ort hatten die schwere Verletzung aus dem Länderspiel gegen die USA nicht diagnostiziert und Davies auf einen Transatlantikflug geschickt.

Jetzt ist der Austausch viel besser! Marsch sprach von "wirklich guten Gesprächen" mit Sportdirektor Christoph Freund (48) – beide haben eine gemeinsame Vergangenheit bei RB Salzburg (2019 bis 2021). Wie wichtig Davies die Heim-WM ist, betont auch Marsch: "Alphonso freut sich riesig darauf, wieder beim Team zu sein und alles für diese Weltmeisterschaft zu geben.

". Fraglich ist nur, ob und wann der Bayern-Star ins WM-Geschehen eingreifen kann – und ob er am Ende nicht doch zu viel Risiko geht





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alphonso Davies DFB-Pokal Kreuzbandriss Bündelriss WM Jesse Marsch Sportdirektor Christoph Freund RB Salzburg Kneeverletzung Transatlantikflug Reha Spielpraxis Zusammenarbeit Vertrauen Frust Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit Zusammenarbeit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schlechte Nachrichten für DaviesKanada startet am 12. Juni gegen Bosnien-Herzegowina in die Heim-WM. Trainer Jesse Marsch berichtet, dass Bayern-Star Alphonso Davies den WM-Auftakt verpassen wird.

Read more »

Mehrheit der Deutschen glaubt nicht an FDP-ComebackDie FDP spielt bundespolitisch keine Rolle mehr. Nun will Wolfgang Kubicki seine Partei erneuern – doch die wenigsten Deutschen trauen ihm das einer Umfrage zufolge zu. Besonders harsch urteilen demnach Menschen in Ostdeutschland.

Read more »

Fußball-WM: Bayern-Star Davies verpasst wohl Auftakt mit KanadaDie kanadische Nationalmannschaft soll Alphonso Davies als Kapitän in die Heim-WM führen. Den Auftakt wird er aber voraussichtlich verpassen.

Read more »

Davies droht WM-Auftakt zu verpassen, Marsch: "Ich glaube nicht, dass er am 12. Juni schon ganz so weit sein wird"Kanada-Nationaltrainer Jesse Marsch hat bekannt gegeben, dass Davies, einer der Führungsspieler, möglicherweise den eigenen WM-Auftakt verpassen wird. Der Außenverteidiger verletzte sich gegen Paris Saint-Germain und kam nicht mehr zum Einsatz. Bis heute verweilt Davies noch in Europa und bereitet seine Reha vor. Ziel ist es, Davies Schritt für Schritt fit zu machen und ihn ohne Risiko an die Mannschaft zu heranzuziehen.

Read more »