Alphonso Davies: Kanada-Kapitän nach sechs Minuten verletzt ausgewechselt

Alphonso Davies musste sein Startelf-Comeback für Kanada nach sechs Minuten abbrechen. Für den FC Bayern München verschärft sich damit die Lage auf den Flügeln weiter.

Alphonso Davies vom FC Bayern München hat sein Startelf-Comeback für die kanadische Nationalmannschaft nach nur sechs Minuten wieder verloren. Beim 3:2 in Guatemala im Rahmen der Concacaf Nations League am Freitagabend musste der Linksverteidiger verletzt ausgewechselt werden. Für den Kanada-Kapitän war es die erste Startelf-Rückkehr nach 600 Tagen, nachdem er zuvor einen Kreuzbandriss im rechten Knie und drei Muskelverletzungen erlitten hatte.

Die Bild-Zeitung berichtete, dass die erste Befürchtung eine erneute Muskelverletzung sei. Genaue Untersuchungen stehen laut Bericht noch aus. Damit steht für den 26-Jährigen die nächste Phase einer langen Leidensgeschichte an, die in Bayern und in der kanadischen Nationalmannschaft gleichermaßen aufmerksam verfolgt wird.

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Wie es zur Auswechslung in Guatemala kam

Die Verletzung entstand in der 5. Minute, als Davies bei einem gegnerischen Angriff auf dem seifigen Rasen bei einem Richtungswechsel wegrutschte. Er stand zunächst wieder auf und setzte das Spiel fort. Kurz darauf war jedoch klar, dass er nicht weitermachen konnte.

Davies nahm daraufhin seine Kapitänsbinde vom Arm und verließ mit enttäuschter Miene den Platz. In der 6. Minute erfolgte der Wechsel. Den Treffer zum 1:0 hatte zuvor Tani Oluwaseyi in der 18. Minute erzielt, ein Tor, das Davies nach der Auswechslung nicht mehr miterleben konnte.

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Oluwaseyi äußerte sich nach dem Schlusspfiff und sagte sinngemäß, die Mannschaft habe sich sehr auf das Wiedersehen mit Davies gefreut. Dass er so früh ausgefallen sei, habe das Team stark mitgenommen.

Stellungnahmen aus dem kanadischen Team

Co-Trainer Mauro Biello, 54, vertrat Cheftrainer Jesse Marsch, der nach einer Roten Karte nicht an der Seitenlinie stehen konnte. Biello sprach nach der Partie vage von einer Verletzung im Unterkörper, ohne eine genaue Diagnose zu nennen.

Nach weiteren Untersuchungen soll entschieden werden, ob Davies umgehend zur Reha nach München reist. Die Entscheidung über den Ablauf der Behandlung liegt damit bei den medizinischen Abteilungen, die nach der Partie in Guatemala die Befunde auswerten.

Die Vorgeschichte prägt die Bewertung des Vorfalls. Im März 2025 hatte Davies in einem Länderspiel einen Kreuzbandriss mit Knorpelschaden im rechten Knie erlitten. Nach neun Monaten Rehabilitation kehrte er im Dezember zurück, doch danach folgten drei weitere Rückschläge.

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Folgen für den FC Bayern und den Kader

Für den FC Bayern München ist ein längerer Ausfall von Alphonso Davies ein gravierendes Problem. Trainer Vincent Kompany, 40, setzt den Kanadier derzeit vor allem als linken Flügelspieler ein, und in der Offensive fehlen den Bayern bereits vier Stammkräfte.

Ismael Saibari, 25, fällt mit einer Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenk mindestens drei Monate aus. Serge Gnabry, 31, leidet an einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel und wird in diesem Kalenderjahr kein Spiel mehr bestreiten. Luis Díaz, 29, mit einem Bündelriss im linken Oberschenkel befindet sich im Aufbautraining, und Jamal Musiala, 23, arbeitet nach einem Faserriss im rechten Oberschenkel vor sieben Wochen weiter am Comeback.

Musiala könnte laut Bericht am kommenden Freitag, dem 20.11., um 20.30 Uhr gegen Köln in der Bundesliga auf Sky in den Kader zurückkehren. Ob Alphonso Davies bis dahin wieder einsatzfähig ist, gilt als äußerst fraglich.

Kompany hatte nach dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen PSG zur Verfassung seines Spielers gesagt, körperlich mache er sich keine Sorgen, der Kanadier werde zurückkommen. Zugleich betonte der Bayern-Trainer, die mentale Belastung sei unheimlich schwierig. Genau an diesem Punkt setzt die Diskussion um den Umgang mit den wiederkehrenden Verletzungen an.