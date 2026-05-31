Alphonso Davies trifft in Edmonton ein: Ein Delikatenstand zwischen Klub und Verband

Der kanadische Star-Verteidiger Alphonso Davies trifft heute im WM-Trainingslager seiner Nationalmannschaft in Edmonton ein. Er ist noch mitten in der Reha nach einem Muskel-Bündelriss im rechten, hinteren Oberschenkel und wird das erste WM-Spiel aller Voraussicht nach verpassen. Verband und Spieler hoffen auf einen schnellstmöglichen Einsatz bald danach.

Star-Verteidiger Alphonso Davies trifft heute im WM-Trainingslager seiner kanadischen Nationalmannschaft in Edmonton ein, obwohl er derzeit verletzungsbedingt noch nicht einsatzfähig ist. Der Linksverteidiger und sein Verband befinden sich in einem Delikatenstand, der auch in München mit Spannung verfolgt wird.

Davies ist noch mitten in der Reha nach einem Muskel-Bündelriss im rechten, hinteren Oberschenkel, den er sich vor drei Wochen zugezogen hatte. Das erste WM-Spiel am 12. Juni gegen Bosnien-Herzegowina wird er laut Nationaltrainer Jesse Marsch aller Voraussicht nach auch noch verpassen. Verband und Spieler hoffen allerdings auf einen schnellstmöglichen Einsatz bald danach - bestenfalls beim zweiten Gruppenspiel am 19.

Juni gegen Katar oder am 24. Juni gegen die Schweiz. Als etatmäßiger Kapitän braucht Kanada den Super-Sprinter nämlich so schnell wie möglich. Und auch für Davies selbst ist es eine Herzensangelegenheit, seinem Land bei der WM so viel wie möglich zu helfen, da das Turnier neben den USA und Mexiko auch in Kanada ausgetragen wird.

Das große Aber: Davies darf trotz allem nicht zu viel Risiko eingehen, indem er zu früh wieder in den Spielbetrieb einsteigt. Ansonsten droht ein erneuter, vielleicht sogar schlimmerer Verletzungsrückfall - und von denen hatte der Verteidiger zuletzt schon mehrere! Seit dem Comeback von seinem Kreuzbandriss während eines Länderspiels im März 2025 erlitt er bereits drei weitere Verletzungen: Im Februar 2026 einen Muskelfaserriss im rechten, hinteren Oberschenkel. Am 10.

März eine Oberschenkelzerrung - und zuletzt eben den Bündelriss. Nun ist es insbesondere den Bayern ein großes Anliegen, dass sich Davies vollständig erholt, um die Gefahr eines Rückfalls so klein wie möglich zu halten. Auf der anderen Seite wünschen sich die Kanadier und der Spieler selbst einen schnellstmöglichen Einstieg in die WM. Ein Zoff zwischen Klub und Verband wie nach dem Kreuzbandriss im März 2025 droht diesmal aber wohl nicht.

Damals waren die Bayern auf die Kanadier stinksauer, weil sie Davies' schwere Verletzung nicht diagnostiziert und den Spieler mit einem normalen Transatlantikflug zurück nach München geschickt hatten. Jetzt läuft die Kommunikation nach BILD-Informationen aber viel besser und harmonischer - vor allem wegen Marsch und Bayerns Sportdirektor Christoph Freund, die eine gemeinsame Salzburg-Vergangenheit haben (2019 bis 2021). Kanadas Nationaltrainer Jesse Marsch hat angekündigt, sorgsam mit seinem Superstar Alphonso Davies umgehen zu wollen.

Die Bayern haben großes Verständnis für den WM-Traum ihrer Nummer 19. Zeitgleich lässt der Austausch mit den Kanadiern darauf hoffen, dass diese diesmal deutlich sorgfältiger und vorsichtiger mit Davies umgehen als rund um dessen Kreuzbandriss 2025. Dennoch bleibt die Frage, ob und wann die Kanadier den Bayern-Star bei der WM einsetzen werden, spannend und brisant. Die Situation erinnert ein wenig an Arjen Robben (Holland) 2010.

Der damalige Bayern-Flügelstürmer reiste verletzt zur WM nach Südafrika, wurde während des Turniers zumindest spiel-fit, wurde Vize-Weltmeister - und fiel danach beim FC Bayern lange aus, inklusive Streit zwischen den Münchnern und dem holländischen Fußball-Verband KNVB





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alphonso Davies Kanada WM Verletzung Reha FC Bayern Jesse Marsch Christoph Freund Arjen Robben KNVB

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PKV-Verband zu GKV-Pflicht für Beamte: 'Teure Illusion'Um die GKV zu stabilisieren, sprechen sich die Wirtschaftsweisen in ihrem Frühjahrsgutachten dafür aus, die Einbeziehung von Beamten zu prüfen. Die Debatte um eine GKV-Pflicht für Beamte wird damit weiter

Read more »

Sorgen um Bayern-Star: Der verletzte Kapitän steht im WM-Aufgebot von Co-Gastgeber KanadaTrotz einer Oberschenkelverletzung steht Bayern-Star Alphonso Davies im WM-Kader Kanadas. Trainer Jesse Marsch rechnet mit einem Wettlauf gegen die Zeit für den Kapitän, der seit Monaten kein Länderspiel mehr bestritten hat.

Read more »

Kanada mit verletztem Davies zur WM - Fragezeichen bleibenFür den Bayern-Star kommt der Auftakt am 12. Juni wohl noch zu früh.

Read more »

AuMEGA Metals Ltd.: Results of Annual General MeetingEdmonton, Alberta--(Newsfile Corp. - May 30, 2026) - AuMEGA Metals Ltd (ASX: AAM) (TSXV: AUM) (OTCQB: AUMMF) ('AuMEGA' or 'the Company') advise that at the Annual General Meeting of shareholders held

Read more »