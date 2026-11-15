Alphonso Davies verletzt: FC Bayern droht Linksverteidiger-Ausfall vor Bundesliga-Rückkehr

Linksverteidiger Alphonso Davies erlitt ein Landungsverletzung bei Kanada. Der FC Bayern droht ein kritischer Ausfall auf der linken Flügelposition, da ohnehin viele Offensivspieler verletzt sind.

Der kanadische Linksverteidiger und FC Bayern Star Alphonso Davies hat sich am Samstag während des Nations-League-Spiels gegen Guatemala schwer verletzt. Nach nur sechs Minuten auf dem Feld musste er ausgewechselt werden, was die Fans und Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters in Sorge versetzt hat. Eine genaue Diagnose steht noch aus, doch die ersten Symptome deuten auf ein Problem hin, das weitreichende Folgen für die Münchner haben könnte.

Diagnose und medizinisches Procedere in München

Ärzte des kanadischen Verbandes haben den Spieler bereits vor Ort untersucht und kommen zu dem Schluss, dass eine detaillierte Abklärung in der Heimat dringend nötig ist. Alphonso Davies plant demnach schon am Sonntag die Rückkehr nach München, um sich dort in der medizinischen Einrichtung des FC Bayern einer MRT-Untersuchung zu unterziehen. Sollte sich dabei eine Muskelverletzung bestätigen, wäre das nicht nur eine persönliche Zäsur für den 23-Jährigen, sondern stellt das Sportmanagement des FC Bayern vor ein massives Problem. Die Wartezeit auf die Ergebnisse der bildgebenden Verfahren wird in den kommenden Tagen entscheidend sein.

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Verletzungsgeschichte und aktuelle Formkurve

Die Sorge ist besonders groß, weil Alphonso Davies in der Vergangenheit unter einer langen Reihe von Verletzungen litt. Nach seiner Reha-Odyssee und einem Kreuzbandriss im rechten Knie im März 2025 folgte eine Phase der Regeneration, in der er zuletzt drei Oberschenkelverletzungen erlitt. Erst jetzt hatte er sich wieder in einer stabilen Formbasis bewegt, die ihn zu einem unverzichtbaren Baustein im Kader machte. Seine starken Leistungen lösten auf der linken Seite eines der größten Personalprobleme des Teams. Ein erneuter Ausfall würde diese positive Entwicklung zunichtemachen und das Vertrauen in die physische Belastbarkeit des Spielers gefährden.

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Katastrophale Situation auf der linken Angriffsseite

Der potenzielle Ausfall von Davies trifft den FC Bayern zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt, da auf der linken Flügelposition bereits zahlreiche andere Stürmer und Offensivkräfte fehlen. Stammspieler Luis Díaz leidet unter einem Bündelriss im linken Oberschenkel und ist noch nicht einsatzfähig. Auch Serge Gnabry liegt mit einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel auf der Bank. Ismael Saibari muss sogar mit einem Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenal pausieren. Zudem fehlt Jamal Musiala mit einem Faserriss im rechten Oberschenkel. Trainer Vincent Kompany, der selbst kürzlich an Hirnhautreizung litt und sich nun erholt hat, sieht sich ohne diese vier Offensivstars.

Alternative Lösungen und künftige Herausforderungen

Sollte sich Alphonso Davies' Verletzung als langwierig erweisen, bleibt der FC Bayern nur begrenzte Optionen. Nathaniel Brown könnte als etatmäßiger Linksverteidiger auf den Flügel aushelfen. Eine andere Möglichkeit wäre, den deutschen Nationalspieler auf die Zehner-Position zu verschieben, damit Lennart Karl auf links angreifen kann. Allerdings gilt ein Einsatz von Musiala am Freitag in der Bundesliga gegen Köln am 20. November als unwahrscheinlich. Auch andere Talente wie Tim Binder oder Maycon Cardozo, der seit einer Schulterverletzung fit ist, müssen möglicherweise in den Fokus rücken. Die kommenden Tage zeigen, ob der FC Bayern mit seinen Reserven die Lücken schließen kann oder ob die Verletzungsserie die Saisonplanung nachhaltig stört.