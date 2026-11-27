Alpine plant technische Upgrades für die Baureihe A290. Der Elektro-Kleinwagen soll insbesondere mehr Reichweite und Leistung erhalten.

. Während für dieses Jahr zunächst die Einführung der neuen Ausstattungslinie Collection bevorsteht, bereitet der im französischen Dieppe ansässige Hersteller lautEin zentraler Bestandteil der Neuerungen ist der Austausch der aktuellen 52-kWh-Batterie durch ein neues 56-kWh-Paket.

Dieser Energiespeicher wird auch in den technisch verwandten Modellen Renault 4 und Renault 5 der Konzernmutter zum Einsatz kommen. Durch diesen Wechsel sollen alle drei Versionen des A290 eine Reichweite von mehr als 249 Meilen pro Ladung schaffen, umgerechnet rund 400 Kilometer. Die GT-Variante soll dabei Werte von bis zu 280 Meilen anpeilen. Zusätzliche Effizienzsteigerungen werden durch Optimierungen am Elektromotor der „6AM“-Serie erwartet.

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Ingenieure der Renault Group haben daran gearbeitet, Verluste innerhalb der E-Maschinen zu reduzieren, um die Effizienz insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten auf Autobahnen zu verbessern. Für das nächste Jahr ist dem Bericht zufolge zudem eine Leistungssteigerung vorgesehen. Konkret soll der 184-kW-6AM-Motor in Kombination mit der neuen 56-kWh-Batterie eingesetzt werden. Der aktuelle A290 beschleunigt mit 160 kW Leistung in 6,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h.