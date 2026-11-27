Die Hauptscherzone reicht rund 180 Kilometer weit durch den Fels. Das stützt Szenarien eines Bebens über mehrere Segmente. Wann es wieder bebt, bleibt offen.

Forscher blicken in Neuseeland tief in eine gefährliche Bruchlinie – wann kommt das nächste Megabeben? Die Hauptscherzone reicht rund 180 Kilometer weit durch den Fels.

Das stützt Szenarien eines Bebens über mehrere Segmente. Wann es wieder bebt, bleibt offen. Nach einem Schneesturm im Juli 2003 zeichnet sich die Alpine Fault auf Neuseelands Südinsel als Grenze zwischen den verschneiten Südalpen und der grünen Küstenebene ab. Als Erdbebensensor eingesetzt, hat ein gewöhnliches Internetkabel in Neuseeland Forschern den bisher schärfsten Blick in die Alpine Fault verschafft.

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Ein Team aus Australien, Singapur, Neuseeland und China hat die Ergebnisse in der Die Verwerfung zieht sich am Westrand der Südalpen entlang. Hier stoßen die Australische und die Pazifische Platte aneinander. In der Tiefe liegt demnach kein einzelner glatter Riss, sondern ein rund 200 Meter breites Band aus zerrüttetem Gestein. Darin stecken bis zu sechs Kerne aus stark geschertem Fels, jeder nur etwa zehn Meter schmal.