Der französische Rennstall Alpine wird ab der kommenden Saison einen neuen Titelsponsor und damit auch eine neue Farbpalette bekommen. Der neue Sponsor ist das italienische Modehaus Gucci, das ab 2027 offiziell zum 'Gucci Racing Alpine Formula One Team' wird.

Alpine verlässt BWT: Der französische Rennstall wird ab der kommenden Saison einen neuen Titelsponsor und damit auch eine neue Farbpalette bekommen. Der neue Sponsor ist das italienische Modehaus Gucci , das ab 2027 offiziell zum ' Gucci Racing Alpine Formula One Team' wird.

Die Rennwagen werden in der kommenden Saison nicht mehr rosa sein, sondern in 'Gucci-Farben' an den Start gehen. Gucci kündigt die Gründung von 'Gucci-Racing' an, einer neuen Geschäfts- und Erlebnisplattform, die auf den Werten Leistung, Präzision, Disziplin und Exzellenz an der Schnittstelle zwischen Luxus und Sport steht. BWT, ein österreichischer Hersteller von Spezialchemie und Systemen zur Wasseraufbereitung, war zuvor seit 2022 der Titelsponsor von Alpine und hatte dem Team die rosa und blaue Farbpalette gegeben.

Ab nächster Saison werden die Rennwägen von Pierre Gasly und Franco Colapinto in Gold, Grün und Rot eingefärbt sein. Diese Zusammenarbeit zwischen Gucci und Alpine ist recht naheliegend, da Luca de Meo, der heutige CEO des Guccis-Mutterkonzerns Kering, noch bis letztes Jahr der Geschäftsführer von Renault war, also dem Besitzer des Alpine-Teams. Gucci hat sich weit über den Sport hinaus zu einer der weltweit einflussreichsten Plattformen für Premium-Inhalte entwickelt, die jede Saison über 1,5 Milliarden Menschen erreicht.

Als Ort der Kreativität, des Strebens nach Spitzenleistungen und menschlicher Errungenschaften sehen wir darin eine einzigartige Plattform für Luxusmarke





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Alpine Gucci Formel 1 Titelsponsor Farbpalette

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