Die Ski-Weltcup-Saison 2026/27 geht weiter. Emma Aicher startet am 21. November in Gurgl. Die Rennen werden im ZDF und im kostenfreien Livestream übertragen.

Die neue Alpin-Weltcup-Saison 2026/27 hat ihre ersten festen Stationen bereits hinter sich und führt nun die Spitzensportlerinnen und Sportler nach Gurgl in Österreich. Für die deutsche Skispezialistin Emma Aicher ist der Slalom am Samstag, dem 21. November 2026, ein zentraler Terminkriegsort nach ihrem triumphalen Sieg in Finnland. Die Zuschauer können das spektakuläre Ereignis live und kostenlos auf dem Sender ZDF sowie über digitale Livestreams verfolgen, um den Kampf um die Podiumsplätze aus nächster Nähe zu begleiten.

Saisonestart und Titelverteidiger im Überblick

Die Saison 2026/27 im Alpinen Ski-Weltcup startete traditionell Ende Oktober 2026 in Sölden, Österreich, und wird ein intensives Programm bis Ende März 2027 aufweisen. Das Saisonfinale ist in Sun Valley in den USA geplant und markiert den Abschluss der anspruchsvollen Reise durch die besten Skigebiete der Welt. Marco Odermatt aus der Schweiz startet als der amtierende Titelverteidiger im Gesamtweltcup der Männer und muss sich gegen eine stark gewordene Konkurrenz behaupten. Bei den Frauen sicherte sich Mikaela Shiffrin in der Vorsaison die begehrte große Kristallkugel und festigte damit ihren Status als eine der dominierenden Kräfte im internationalen Skisport.

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Erfolge von Emma Aicher in Levi und Sölden

Emma Aicher aus Deutschland präsentierte sich in der laufenden Saison in hervorragender Form und belegte beim Auftaktrennen in Sölden beeindruckend den dritten Platz im Riesenslalom. Direkt im Anschluss daran konnte die 23-Jährige in Levi, Finnland, noch einmal nachlegen und erreichte die Spitzenposition auf dem Podest. Als Vizeweltmeisterin des letzten Jahres stand sie nur knapp hinter Mikaela Shiffrin im Klassement und hat ihre Ambitionen für die weitere Saison klar nach oben geschraubt. Nun gilt es, diese Form in Gurgl zu festigen und gegen die Weltspitze zu bestehen.

Live-Übertragung der Slaloms in Gurgl

Am Samstag, dem 21. November 2026, findet der Frauen-Slalom in Gurgl statt, während am Sonntag, dem 22. November 2026, die Männer um die Wurfgeschwindigkeit kämpfen. Der erste Durchgang des Frauenrennens beginnt um 10:30 Uhr und ist bereits ab dieser Zeit im kostenlosen Livestream des ZDF verfügbar. Der zweite Lauf startet am Samstag um 13:30 Uhr und wird ebenfalls live im Free-TV des Senders übertragen. Diese zeitliche Struktur ermöglicht es den Fans, die gesamte Spannung des Rennens ohne Paywall in voller Länge zu erleben.

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Highlight-Kalender bis zum Saisonfinale

Neben den Slaloms in Gurgl stehen im Verlauf der Saison weitere hochkarätige Ereignisse auf dem Programm, die das Geschehen bereichern. Zu den absoluten Highlights gehören die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel Mitte Januar sowie der gefürchtete Nachtslalom in Schladming am 27. Januar 2027. Diese traditionellen Rennen ziehen jedes Jahr unzählige Zuschauer an und bieten den Athleten höchste Herausforderungen unter extremen Bedingungen.

Speed-Disziplinen und deutsche Stationen

In den letzten beiden Wochenenden des Monats Februar widmet sich der Weltcup den Speed-Disziplinen in Garmisch-Partenkirchen in Deutschland. Diese Station ist die einzige im deutschen Raum, in der Weltcup-Rennen der Kategorie Abfahrt, Super-G und Alpine Kombination stattfinden. Die Speed-Spezialistinnen und -Spezialisten nutzen diese Möglichkeit, um ihre Technik an den schnellen Pisten zu perfektionieren und Punkte für die Gesamtwertung zu sammeln. Die Reise nach Sun Valley im März bildet den finalen Abschnitt dieser globalen Tour.

Optionen für digitales und kostenloses Fernsehen

Zusätzlich zur Übertragung im linearen Fernsehen besteht für viele Zuschauer die Möglichkeit, die Wettkämpfe auch über digitale Plattformen zu verfolgen. Der Frage nach einer Verfolgung der Rennen im kostenlosen Livestream auf Joyn kommt dabei besondere Relevanz für jüngere Zielgruppen zu. Die Kombination aus Free-TV und digitalen Streaming-Angeboten stellt sicher, dass die Fans der Alpinen Ski-Weltcup-Saison 2026/27 flexibel bleiben können. Dies ermöglicht eine nahtlose Betreuung der Rennen von der Startseite in Sölden bis zum Finale in den USA.