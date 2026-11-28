Deutsche Alpin-Skisaison im Detail: Emma Aicher siegte in Levi. Alle Infos zu TV, Stream und Terminen im Alpiner Ski-Weltcup 2026/27.

Die aktive Phase des Alpinen Ski-Weltcups 2026/27 hat mit einem dynamischen Start in den nordischen Raum für Aufmerksamkeit gesorgt. Nach der traditionellen Eröffnung in Sölden im Oktober 2026 konzentrierten sich die Top-Athleten auf die anspruchsvollen Strecken in Finnland. Dort zeigte die deutsche Skispringerin Emma Aicher eine herausragende Leistung und krönte ihre bisherige Saison mit einem wichtigen Sieg auf dem höchsten Podestschritt.

Erfolgsstory um Emma Aicher in der ersten Saisonphase

Emma Aicher startete in die neue Weltcup-Saison 2026/27 mit einem fulminanten dritten Platz im Riesenslalom bei der Auftaktveranstaltung in Sölden. Diese starke Leistung war nur der Vorgeschmack auf ihre weitere Dominanz in den Folgewochen. Sie nutzte die Impulse direkt und bestätigte ihre Form in Levi, Finnland, mit einem klaren Sieg im Riesenslalom. In der Disziplin Slalom in Gurgl folgte später ein solider achter Platz, der ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellte.

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Der Erfolg der deutschen Sportlerin ist ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Ski-Assen, die in der vergangenen Saison bereits zweimal auf dem Podium standen. Während Mikaela Shiffrin im Vorjahr die große Kugel des Gesamtweltcups der Frauen gewann, belegte Aicher knapp dahinter Platz zwei. Dieser historische Kontext unterstreicht die hohe Konkurrenzdichte und die anhaltende Stärke der deutschen Athletinnen auf der internationalen Bühne.

Dominanz von Marco Odermatt und Mikaela Shiffrin

Bei den Herren geht der Schweizer Marco Odermatt als Titelverteidiger im Gesamtweltcup in die aktuelle Saison. Seine Position als aktueller Weltcup-Sieger gibt ihm einen psychologischen Vorsprung gegenüber den Verfolgern. Die deutsche Hoffnung Aicher startete unter diesen Bedingungen mit dem Wissen, dass der Sieg bei Odermatt schwer zu erringen ist, sich jedoch durch konstante Leistungen und gezielte taktische Fahrten punkten lässt.

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Im Vergleich dazu steht bei den Damen Mikaela Shiffrin im Fokus der Aufmerksamkeit, da sie die Vorsaison als Gesamtsiegerin beendete. Die Distanz zwischen den Spitzengruppen ist minimal, weshalb jeder Weltcup-Einsatz entscheidend für die Verteilung der Punkte ist. Die deutsche Mannschaft setzt dabei auf die bereits bewiesene Stärke von Emma Aicher, die durch ihre Siege und Podiumsplätze in Sölden und Levi zeigt, dass sie imstande ist, mit den etablierten Titelseglern zu konkurrieren.

Terminplan und Fernsehübertragungen im November 2026

Für das Wochenende vom 28. bis 29. November 2026 steht ein dichtes Programm auf der Tagesordnung. Am 28. November 2026 beginnen die Wettbewerbe mit dem Riesenslalom der Frauen um 15:30 Uhr. Am selben Abend folgt um 19:45 Uhr der Super-G der Männer, der die Speed-Disziplinen in den Fokus rückt. Die Übertragungen dieser Rennen sind sowohl im linearen Fernsehen als auch im digitalen Livestream verfügbar.

Am darauf folgenden Tag, dem 29. November 2026, setzen die deutschen Zuschauer ihre Aufmerksamkeit auf den Slalom der Frauen, der um 16:30 Uhr ansteht. Den Abschluss des Wochenendes bildet der Riesenslalom der Männer um 18:00 Uhr. Diese Veranstaltungen in Copper Mountain werden live bei Eurosport 1 gesendet. Alternativ kann der Live-Stream über die Plattform Joyn verfolgt werden, was den Zugang für ein breites Publikum ermöglicht.

Ausblick auf die restliche Alpeneuropasaison 2026/27

Die Rennen in Finnland und Nordamerika sind nur die ersten Stationen einer langwierigen und anstrengenden Saison. Die Alpinen Ski-Weltcup-Saison 2026/27 zieht sich bis Ende März 2027, wenn das Saisonfinale in Sun Valley in den USA stattfindet. Zu den absoluten Highlights der europäischen Etappe zählen die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel Mitte Januar sowie der berühmte Nachtslalom von Schladming am 27. Januar.

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Die letzte Februar-Woche bringt die Speed-Spezialisten nach Garmisch-Partenkirchen. Dies ist die einzige deutsche Weltcup-Station, die in diesem Jahr besucht wird. Die dortigen Rennen sind für die deutschen Fans von besonderem Interesse, da die Athleten vor heimischer Kulisse antreten. Die Kombination aus internationalen Reisen und lokalen Events sorgt für eine ausgewogene und hochspannende Spielzeit bis zum Abschluss.