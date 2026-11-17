Die Alpiner-Ski-Weltcup-Saison 2026/27 startet Ende Oktober in Sölden. Erfahren Sie hier alles zu Live-Streams, TV-Sendungen und den wichtigsten Terminen bis März 2027.

Die prestigeträchtige Saison 2026/27 im Alpinen Ski-Weltcup hat ihre offizielle Laufbahn bereits Ende Oktober 2026 mit dem Auftaktrennen im österreichischen Sölden begonnen. Für die Athleten und Fans steht nun ein intensiv und umfangreich gestaltetes Wettkampfprogramm an, das sich über mehrere Monate hinzieht und erst mit dem festlichen Saisonfinale in Sun Valley im Spätmärz 2027 seinen endgültigen Höhepunkt und Abschluss finden wird. Die Organisatoren und Verbände haben dabei dafür gesorgt, dass die Fans an den spannendsten Wettkämpfen nicht vorbeigesehen werden müssen.

Live-Streaming und TV-Übertragung der Slalom-Rennen

Die ersten Slalom-Wettbewerbe dieser neuen Saison finden an den Tagen 21. November und 22. November in Gurgl in Österreich statt. Diese beiden Termine sind für die Zuschauer von großer Bedeutung, da sie komplett und kostenlos im Livestream verfügbar sind. Das bedeutet, dass Sportbegeisterte ohne teure Abos direkt und zeitgleich den actionreichen Slalom der Frauen am 21. November sowie den Slalom der Männer am darauffolgenden Tag 22. November verfolgen können. Diese Möglichkeit bietet eine hervorragende Chance, die aktuellen Formkurven der Stars zu analysieren.

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Titelverteidiger und aktuelle Podest-Platzierungen

Bei den Herren startet Marco Odermatt aus der Schweiz als der klare Favorit, da er im letzten Jahr den Titel im Gesamtweltcup für sich entscheiden konnte. Im Damenfeld ist es Mikaela Shiffrin, die die große Kristallkugel der Vorsaison errungen hat. Besonders interessant ist die Entwicklung der deutschen Skirennläuferin Emma Aicher, die sich direkt nach dem fulminanten dritten Platz im Riesenslalom beim Auftakt in Sölden direkt auf die Spitze der Podestplätze vorarbeiten konnte. Sie feierte in Levi in Finnland sogar den ersten Sieg ganz oben auf dem Podium. Damit hat sie sich im Gesamtklassement knapp hinter Mikaela Shiffrin auf Platz zwei platziert und beweist eine exzellente Saisonvorbereitung.

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Kalender-Höhepunkte und deutsche Stationen

Neben den Slalom-Wochenenden in Gurgl sind im Kalender zahlreiche weitere Termine in den unterschiedlichen Disziplinen fest verankert. Die großen Highlights, die jedes Jahr mit hohem Medienrummel verbunden sind, umfassen die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel Mitte Januar sowie den berühmten Nachtslalom in Schladming am 27. Januar. Für die Speed-Spezialistinnen und Speed-Spezialisten sind zudem die letzten beiden Wochenenden im Februar von besonderer Bedeutung. An diesen Terminen gastieren sie in Garmisch-Partenkirchen, welches als die einzige deutsche Weltcup-Station gilt und jährlich internationale Besucherzahlen erzielt.

Die Reise zum Saisonfinale in Sun Valley

Die komplette Reiseroute der Weltcup-Fahrer ist von Oktober bis März gespannt. Nach dem Start in Sölden und den ersten Prüfungen in Skandinavien wie Levi, führt die Strecke weiter nach Gurgl, nach Schladming und nach Garmisch-Partenkirchen. Das Ende der anstrengenden Reise führt die Athleten dann weit westlich nach Sun Valley in den USA. Dort werden die letzten Punkte gesammelt, um die endgültige Rangordnung für die Saison 2026/27 zu bestimmen. Für den Sport bleibt abzuwarten, ob Marco Odermatt oder Mikaela Shiffrin ihre Dominanz aus der Vorsaison wiederholen können oder ob neue Talente wie Emma Aicher das Bild entscheidend verändern werden.