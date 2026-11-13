Alpiner Ski-Weltcup 2026/27: Saisonstart in Sölden und Termine in Levi

Der Alpinen Ski-Weltcup 2026/27 startet Ende Oktober in Sölden. Titelverteidiger Marco Odermatt und Mikaela Shiffrin kämpfen um die große Kugel. Termine in Levi und Garmisch.

Die neue Wettkampfsaison im Alpiner Ski-Weltcup 2026/27 steht kurz bevor und verspricht intensive Duelle auf der Piste. Die offizielle Saison beginnt traditionell Ende Oktober 2026 im österreichischen Sölden. Dort starten die Athletinnen und Athleten in ein intensives Programm, das bis Ende März 2027 andauert. Das Saisonfinale findet anschließend in Sun Valley in den USA statt.

Saisonstart in Sölden und erste Ziele in Finnland

Der Startschuss fällt Ende Oktober 2026 in Sölden. Dort wird traditionell die erste Disziplin der Saison ausgetragen. Für die deutschen Sportler ist der Fokus bereits auf die nächsten Rennen gerichtet. Emma Aicher erreichte beim Auftakt in Sölden mit dem dritten Platz im Riesenslalom einen hervorragenden Start. Nun will sich die Deutsche beim ersten Slalom der Saison am 14. und 15. November 2026 in Levi ebenfalls auf dem Podium platzieren. Das Rennen in Finnland ist für Zuschauer im kostenlosen Livestream verfügbar.

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Titelverteidiger Odermatt und Shiffrin im Fokus

Bei den Männern geht Marco Odermatt aus der Schweiz als Titelverteidiger in die Gesamtwertung. Der Schweizer gilt als dominierende Kraft im Weltcup. Bei den Frauen war Mikaela Shiffrin in der Vorsaison die erfolgreichste Pilotin und sicherte sich die große Kristallkugel. Emma Aicher landete in der Gesamtwertung der Damen nur knapp hinter Shiffrin auf Platz zwei. Diese enge Beziehung zwischen den Top-Athletinnen sorgt für hohe Erwartungen an die kommende Spielzeit.

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Kalender-Highlights in Schladming und Garmisch

Zwischen Oktober und März erstreckt sich der Kalender über zahlreiche Disziplinen. Ein festes Highlight ist die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel. Diese findet Mitte Januar 2027 statt und gilt als eines der härtesten Rennen der Tour. Am 27. Januar 2027 folgt der populäre Nachtslalom in Schladming. Diese beiden Events gehören zu den spektakulärsten Veranstaltungen des Kalenders.

Deutsche Station in Garmisch-Partenkirchen

In den letzten beiden Februar-Wochenenden gastieren die Speed-Spezialisten in Garmisch-Partenkirchen. Dies ist die einzige deutsche Station im Weltcup-Kalender. Die Athletinnen und Athleten treten hier im Slalom und Riesenslalom an. Die Nähe zu den Fans und die Unterstützung durch die Heimatöffentlichkeit bieten den deutschen Sportlern wie Emma Aicher zusätzliche Motivation. Die Termine in Garmisch-Partenkirchen runden den kalender vor dem Finale in Sun Valley ab.