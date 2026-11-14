Alpiner Ski-Weltcup 2026/27: Saisonstart in Sölden und Termine

Der Alpine Ski-Weltcup startet Ende Oktober 2026 in Sölden. Alle Termine, Orte und Details zur neuen Saison bis März 2027 im Überblick.

Die neue Saison des Alpinen Skiweltcups 2026/27 startet traditionell Ende Oktober 2026 auf dem Rettenbachgletscher in Sölden. Dieser Auftaktort in Österreich etabliert sich jedes Jahr als das erste große Spectacle der Wintersaison und markiert den Startschuss für den intensiven Wettkampfkalender der internationalen Stars. Die Organisatoren und Sportler bereiten sich auf einen Zeitraum vor, der bis zum Ende der Weltlauf-Serie reicht.

Zeitplan und geografische Streckenführung

Der Wettbewerbskalender erstreckt sich von Oktober 2026 bis März 2027. Nach dem Start in Österreich folgen Stationen in Finnland und den USA. Das Saisonfinale ist für Ende März 2027 in Sun Valley geplant. Dieser Austragungsort in den Vereinigten Staaten beschließt die lange Reise der Athleten durch die verschiedenen Disziplinen und Länder.

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Die Hahnenkamm-Abfahrt auf der Streif findet Mitte Januar statt. Dieser Termin gehört zu den legendären Rennen des Kalenders. Der Nachtslalom in Schladming ist am 27. Januar angesetzt. Beide Ereignisse ziehen jedes Jahr tausende Zuschauer an und stellen höchste Anforderungen an die Technik der Fahrer.

An den letzten beiden Februar-Wochenenden gastieren die Spezialisten in Garmisch-Partenkirchen. Dies ist die einzige Weltcup-Station in Deutschland. Die Speed-Disziplinen dominieren auf der bekannten Strecke. Die Athleten müssen sich auf die spezifischen Bedingungen dieser deutschen Piste einstellen.

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Titelverteidiger und aktuelle Favoritenlage

Marco Odermatt geht als Titelverteidiger im Gesamtweltcup der Herren in die Saison 2026/27. Der Schweizer gilt als einer der dominierenden Fahrer der letzten Jahre. Seine Erfahrung und Konstanz machen ihn zum Hauptfavoriten auf den Sieg. Die Konkurrenz muss alles geben, um ihn von der Spitze zu verdrängen.

Bei den Damen holte Mikaela Shiffrin in der Vorsaison die große Kugel. Sie verteidigt damit ihren Gesamt-Titel. Ihre Dominanz im Slalom und ihren technischen Disziplinen ist weitreichend. Sie bleibt die Nummer eins unter den Favoritinnen.

Emma Aicher belegte im Vorjahr den zweiten Platz. Die deutsche Ski-Ass liegt knapp hinter Shiffrin in der Gesamtwertung. Ihr dritter Platz im Riesenslalom beim Auftakt in Sölden war ein fulminantes Ergebnis. Sie zeigt damit ihre aktuelle Form und Ambitionen.

Ziele und Perspektiven für die deutschen Athleten

Emma Aicher zielt beim ersten Slalom der Saison wieder auf Podiumsplätze ab. Dieser Wettkampf findet am 14. und 15. November in Levi statt. Der Ort liegt in Finnland. Das Programm bietet spannende Einblicke in die Formkurve der Stars.

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Der Slalom von Levi bietet die Möglichkeit für Punktegewinne. Aicher nutzt diese Chance, um sich in der Gesamtwertung zu festigen. Der Kampf um die Top-Platzierungen beginnt bereits früh im Kalender. Die Leistungen in Finnland sind entscheidend für die weitere Saisonplanung.

Das komplette Programm bietet zahlreiche Termine in unterschiedlichen Disziplinen. Die Vielfalt der Strecken fordert von allen Fahrern hohe Anpassungsfähigkeit. Die Athleten reisen durch verschiedene Klimazonen und Höhenlagen. Diese logistische Herausforderung ist Teil der Professionalität im Weltcup.

Die Spannungen zwischen den Nationen nehmen zu. Der Wettkampf um die Weltcuppunkte ist hart umkämpft. Jede Sekunde zählt. Die Teams bereiten sich intensiv auf die nächsten Rennen vor. Die Saison verspricht hohe Spannung und neue Rekorde.