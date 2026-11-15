Alpiner Ski-Weltcup 2026/27: Saisonstart und Zeitplan der Rennen

Die Alpiner Ski-Weltcup-Saison 2026/27 startet Ende Oktober in Sölden. Titelverteidiger Marco Odermatt und Mikaela Shiffrin kämpfen um den Sieg, während Emma Aicher ihre Chance nutzt.

Die neue Wettkampfsaison im Alpinen Ski-Weltcup 2026/27 nimmt ihren Lauf und verspricht Spannung für Fans und Athleten gleichermaßen. Der traditionelle Saisonstart findet Ende Oktober 2026 in der österreichischen Gemeinde Sölden statt, wo die Sportler die ersten Punkte der internationalen Meisterschaft sammeln. Dies markiert den Beginn eines umfassenden Kalenders, der die besten Skirennläufer der Welt über mehrere Monate hinweg verbindet.

Saisondauer und Kalenderhöhepunkte

Der Wettkalender erstreckt sich über einen langen Zeitraum bis zum Ende des folgenden Jahres. Das Programm ist intensiv gestaltet und endet erst Ende März 2027. Der Abschluss findet traditionell im US-amerikanischen Sun Valley statt. Für die Athleten bedeutet dies eine lange Belastungsphase mit vielen Hochgeschwindigkeitsrennen auf verschiedenen Kontinenten.

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Zu den festen Größen im Kalender gehören auch die legendären Veranstaltungen in den Alpen. Die Hahnenkamm-Abfahrt auf der Streif wird Mitte Januar stattfinden und gilt als eines der gefährlichsten und prestigeträchtigsten Rennen des Jahres. Zudem lockt der Nachtslalom in Schladming am 27. Januar unter die Flutlichter.

Titelverteidiger und Favoriten auf den Sieg

Bei den Herren geht der Schweizer Marco Odermatt als Titelverteidiger im Gesamtweltcup in die neue Saison. Er gilt als eine der größten Stärken im Feld und wird von den Fans hoch erachtet. Seine Dominanz in der Vorsaison hat seinen Status gefestigt.

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Auf der Damenseite verteidigt die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin ihren Titel. Sie holte in der vergangenen Saison die große Kugel, das Symbol für den Gesamtsieg. Die Konkurrenz ist jedoch hart, wie die Ergebnisse des letzten Jahres zeigen. Die deutsche Skirennläuferin Emma Aicher belegte Platz zwei und ist eine der stärksten Herausfordererinnen.

Emma Aicher möchte ihren fulminanten dritten Platz im Riesenslalom beim Auftakt in Sölden bestmöglich nutzen. Sie will auch beim ersten Slalom dieser Saison wieder auf Podestplatzierungen hoffen. Ihr Engagement ist ein wichtiger Faktor für den deutschen Skisport im internationalen Vergleich.

Rennkalender in Finnland und Deutschland

Nach dem Start in Österreich folgt der Wettkampf in der finnischen Stadt Levi. Die dortigen Rennen finden am 14. und 15. November 2026 statt. Es handelt sich dabei um den ersten Slalom der Saison. Fans können die Live-Übertragungen kostenlos im Internet verfolgen.

In den letzten beiden Wochenenden im Februar 2027 gastieren die Speed-Spezialisten in Garmisch-Partenkirchen. Dies ist die einzige deutsche Station im Weltcup-Kalender. Die Rennläufer werden hier auf den steilen Pisten ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen. Die Bedingungen sind oft hart und erfordern volle Konzentration.

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Strategische Bedeutung für die Athleten

Die Verteilung der Disziplinen erfordert von den Sportlern eine hohe Anpassungsfähigkeit. Schnellläufer und Technische stehen vor unterschiedlichen Herausforderungen. Die langen Distanzen bis zum Finale in Sun Valley考验end die körperliche und mentale Ausdauer. Jeder Punkt ist für die Endwertung entscheidend.

Für die Verantwortlichen ist es wichtig, den Kalender so zu gestalten, dass er fair und spannend bleibt. Die Mischung aus Speed und Technik sorgt für Vielfalt im Programm. Die Zuschauer in den Stadien können somit verschiedene Aspekte des alpinen Skirennsports bestaunen.