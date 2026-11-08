Alpiner Ski-Weltcup 2026/27: Start in Sölden und Termine für Slalom in Levi

Die Saison 2026/27 im Alpinen Ski-Weltcup beginnt Ende Oktober in Sölden. Hier finden Sie alle Termine, von Levi bis Schladming, sowie Infos zu Marco Odermatt und Emma Aicher.

Die neue Rennsaison 2026/27 im Alpinen Ski-Weltcup startet traditionell Ende Oktober 2026 im österreichischen Sölden. Dieses aufregende Winterfinale markiert den offiziellen Beginn der hochkarätigen Wettkampfserie, die Skisportfans weltweit erwartet. Die Organisatoren haben ein intensives Programm zusammengestellt, das Athleten aus aller Welt an die Startpforten lockt. Der Fokus liegt dabei auf der Wiederherstellung der höchsten Form nach der Sommersaison.

Zeitplan und Wettkampfstätten

Der Wettkalender erstreckt sich über mehrere Monate und führt die Sportler von den Alpen bis nach Skandinavien. Nach dem Auftakt in Sölden folgen wichtige Stationen wie der erste Slalom in Levi, Finnland, am 14. und 15. November. Die Speed-Spezialisten treffen sich Ende Februar in Garmisch-Partenkirchen, der einzigen deutschen Station im Kalender. Das Saisonfinale wird Ende März 2027 in Sun Valley, USA, ausgetragen.

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Titelverteidiger und Favoriten

Bei den Herren geht der Schweizer Marco Odermatt als Titelverteidiger im Gesamtweltcup in die neue Saison. Seine Dominanz machte ihn zur zentralen Figur der vergangenen Jahre. Unter den Damen sicherte sich Mikaela Shiffrin in der Vorsaison den Gewinn der Großen Kristallkugel. Diese Leistung platziert sie erneut als eine der führenden Konkurrentinnen im Feld der Top-Athletinnen.

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Positionen und Ziele der Athleten

Deutschlands Ski-Ass Emma Aicher will an ihre erfolgreichen Leistungen anknüpfen. Im Vorjahr belegte sie im Gesamtweltcup der Damen knapp hinter Mikaela Shiffrin den zweiten Platz. Ein fulminanter dritter Platz im Riesenslalom beim Auftakt in Sölden untermauerte ihre Ambitionen. Sie strebt nun auch beim ersten Slalom der neuen Saison in Levi nach einem Podestplatz.

Highlights und Tradition

Der Kalender enthält wie jedes Jahr einige der traditionsreichsten Rennen des Sports. Zu den absolute Highlights gehört die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt auf der Streif Mitte Januar. Dieses Rennen gilt als eine der schwierigsten Disziplinen im Kader. Zudem lockt der Nachtslalom von Schladming am 27. Januar zahlreiche Fans an.