Der Ski-Weltcup 2026/27 startet mit Riesenslalom und Super-G in Gurgl. Erfahren Sie alles zu den Terminen, Startzeiten und wie Sie Marco Odermatt und Mikaela Shiffrin live streamen oder im Free-TV verfolgen können.

Die neue alpine Skisaison 2026/27 nimmt ihren Lauf und verspricht intensive Wettkämpfe auf den Pisten der Weltspitze. Der Alpin-Ski-Weltcup beginnt traditionell Ende Oktober 2026 mit dem Auftaktrennen in Sölden, Österreich, wo die Athletinnen und Athleten ihre Form für die kommenden Monate unter Beweis stellen. Der komplette Kalender zieht sich bis Ende März 2027 mit dem Saisonfinale in Sun Valley, den Vereinigten Staaten, durch. Besonders im Fokus stehen dabei die Titelverteidiger Marco Odermatt bei den Herren und Mikaela Shiffrin bei den Damen, die als die dominierenden Figuren der Vorsaison in die kommende Zeit gehen.

Startwochenende in Gurgl: Termine und Disziplinen

Das nächste konkrete Highlight im Kalender findet am 28. und 29. November 2026 in Gurgl, Österreich, statt. Für die Zuschauer sind an diesen Tagen vier Wettkämpfe geplant, die präzise Startzeiten erfordern. Am 28. November steht zunächst der Riesenslalom der Frauen um 15:30 Uhr auf dem Programm, gefolgt vom Super-G der Männer um 19:45 Uhr. Am darauffolgenden Tag, dem 29. November, startet der Slalom der Frauen um 16:30 Uhr, bevor der Riesenslalom der Herren um 18:00 Uhr das Wochenende abschließt.

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Diese Termine bilden den direkten Anschluss an die Saisonvorbereitung und bieten Fans die Möglichkeit, die Athleten früh im Winter live zu verfolgen. Die Auswahl der Disziplinen zeigt eine breite Streuung über die beiden Tage, was für Abwechslung im Programm sorgt. Die Zuschauer in Österreich und weltweit können so das sportliche Niveau der Weltspitze zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison analysieren.

Formkurve und Titelverteidiger im Fokus

Blickt man auf die Leistungen der vergangenen Saison und den aktuellen Stand, ergeben sich spannende Szenarien für die aktuelle Kampfarena. Marco Odermatt aus der Schweiz geht als klarer Titelverteidiger im Gesamtweltcup der Herren in die Saison. Seine dominierende Stellung wurde in der Vorsaison untermauert, ähnlich wie Mikaela Shiffrin die große Kristallkugel bei den Frauen für sich entschied. Die Konkurrenz versucht verzweifelt, die Lücke zu den Favoriten zu schließen.

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Bei den Damen zeigte sich Deutschland in der vergangenen Zeit als stark aufstrebende Kraft. Die deutsche Ski-Ass Emma Aicher belegte in der Vorsaison nur knapp hinter der siegreichen Shiffrin den zweiten Platz in der Gesamtwertung. In der aktuellen Phase der Vorbereitung und frühen Saison konnte Aicher ihre Form weiter steigern. Nach einem fulminanten dritten Platz im Riesenslalom beim Auftakt in Sölden, legte sie in Levi, Finnland, direkt nach und sicherte sich dort den Sieg auf dem Podest.

Die Entwicklung zeigt, dass die deutschen Skirennfahrer in dieser Saison voll im Geschehen mitmischen. Auch in Gurgl bewies sie ihre Stärke und belegte im Slalom den achten Platz, was Potential für weitere Top-Ergebnisse in den kommenden Wochen offen lässt. Die Konstanz der Spitzensportler wie Odermatt und Shiffrin bleibt jedoch die größte Herausforderung für das gesamte Feld.

Kalender-Highlights: Streif, Schladming und Garmisch-Partenkirchen

Neben den frühen Wettkämpfen in Gurgl stehen im weiteren Saisonverlauf absolute Klassiker auf dem Programm. Mitte Januar erwartet die Fans die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel. Dieser Wettbewerb gilt als einer der anspruchsvollsten und renommiertesten im gesamten Kalender. Einen Tag später, am 27. Januar, lockt der Nachtslalom von Schladming mit seiner besonderen Atmosphäre und der flackernden Scheinwerferbeleuchtung.

Für die deutschen Fans ist Ende Februar ein besonderer Termin von Bedeutung. In den letzten beiden Februar-Wochenenden gastieren die Speed-Spezialisten in Garmisch-Partenkirchen. Dies ist die einzige deutsche Station im Weltcup-Kalender, was die Bedeutung des Ortes für die heimische Unterstützung unterstreicht. Hier treten die Athleten vor heimischem Publikum an, was oft zusätzliche Motivation und Spannung in die Rennen bringt.

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Live-Übertragung und Streaming-Möglichkeiten

Die Frage, wie die Rennen verfolgbar sind, ist für die Fans zentral. Der Alpiner Ski-Weltcup bietet verschiedene Wege, um die Wettkämpfe live zu beobachten. Viele Rennen können im kostenlosen Livestream über die Plattform Joyn verfolgt werden. Dies bietet eine flexible Option für Zuschauer, die nicht unbedingt auf das traditionelle Fernsehprogramm angewiesen sind. Die Verfügbarkeit in Free-TV-Programmen ergänzt dieses Angebot für den breiten Massenmarkt.

Für die Rennen in Gurgl und den weiteren Stationen wie Sölden, Levi und später in den USA gilt es, die genauen Sendezeiten im Blick zu behalten. Die Kombination aus traditionellem Fernsehen und digitalen Streaming-Angeboten stellt sicher, dass kaum ein Moment verpasst wird. Besonders die Titelkämpfe von Marco Odermatt und Mikaela Shiffrin sowie die Leistungen von Emma Aicher werden dabei im Mittelpunkt der Übertragungen stehen.

Der Kalender 2026/27 verspricht also eine intensive Reise von den österreichischen Anfangswochen bis ins Finale in Sun Valley. Mit Events in den Alpen und den USA bleibt der Alpin-Ski-Weltcup ein fester Anker im Wintersport-Kalender. Die Fans können sich auf Hochgeschwindigkeitsrennen, taktische Disziplinen und den Kampf um die Kristallkugeln freuen, bei denen jede Sekunde über Sieg oder Niederlage entscheiden kann.