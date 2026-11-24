Der Alpine Ski-Weltcup 2026/27 startet in Sölden und endet in Sun Valley. Termine, Startzeiten und Highlights wie die Hahnenkamm-Abfahrt im Überblick.

Der Alpine Ski-Weltcup 2026/27 hat Ende Oktober 2026 im österreichischen Sölden begonnen und führt die Athletinnen und Athleten bis Ende März 2027 zum Saisonfinale in den USA nach Sun Valley. Für Fans in Deutschland ist vor allem der Rennkalender im Herbst wichtig, denn der Ski-Weltcup bietet bereits Ende November die ersten Wettbewerbe mit festen Startzeiten. Der Alpine Ski-Weltcup ist damit wieder ein langer Winter voller Abfahrten, Super-G-Rennen, Riesenslaloms und Slaloms.

Der Rennkalender der Alpinen Ski-Weltcup-Saison

Die Saison 2026/27 im Alpinen Ski-Weltcup verteilt sich über mehrere Monate und Disziplinen. Den Auftakt bildeten die Rennen in Sölden, danach folgten weitere Stationen in Europa und Nordamerika. Das Programm endet traditionell mit dem Saisonfinale in Sun Valley im März 2027.

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Zu den Höhepunkten zählt wie jedes Jahr die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt auf der Streif Mitte Januar. Ebenfalls fest im Kalender steht der Nachtslalom von Schladming am 27. Januar. Die Speed-Spezialistinnen und -Spezialisten gastieren zudem an den letzten beiden Februar-Wochenenden in Garmisch-Partenkirchen, der einzigen deutschen Weltcup-Station der Saison.

Für die Wettbewerbe am 28. und 29. November gibt es feste Zeitpläne. Am 28. November starten der Riesenslalom der Frauen um 15:30 Uhr und der Super-G der Männer um 19:45 Uhr. Am 29. November folgen der Slalom der Frauen um 16:30 Uhr und der Riesenslalom der Männer um 18:00 Uhr.

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Emma Aicher und die Favoriten im Gesamtweltcup

Die Deutsche Emma Aicher gehört zu den stärksten Athletinnen der neuen Saison. Im Riesenslalom beim Auftakt in Sölden belegte sie den dritten Platz, eine starke Leistung zum Start. Danach legte sie in Levi in Finnland nach und stand dort ganz oben auf dem Podest.

Im Slalom von Gurgl kam Emma Aicher auf Platz acht. Im Gesamtweltcup der Frauen hatte sie in der Vorsaison hinter Mikaela Shiffrin den zweiten Platz belegt, die Shiffrin die große Kugel gewann. Bei den Männern geht der Schweizer Marco Odermatt als Titelverteidiger in die neue Saison.

Wo die Rennen live verfolgt werden können

Viele Fans fragen, ob sie die Rennen im Livestream oder im Free-TV verfolgen können. Die Berichterstattung nennt dafür die Frage, ob die Rennen etwa auf der Streaming-Plattform Joyn zu sehen sind, und ob die Alpine Ski-Saison im Free-TV läuft. Die Quelle nennt dazu jedoch keine konkreten Sender oder Plattformen, weshalb hierzu keine verbindlichen Angaben gemacht werden können.

Auch die Weltcup-Stationen in Killington und Copper Mountain sind Teil des Programms, deren Übertragungsmöglichkeiten ebenfalls nicht im Detail genannt werden. Wer die Rennen sehen möchte, sollte deshalb die offiziellen Programminformationen der Veranstalter und der Sender kurz vor dem jeweiligen Wettbewerb prüfen. Für die Termine gilt: Die Startzeiten am 28. und 29. November sind klar festgelegt und lassen sich entsprechend planen.