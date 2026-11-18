Alpiner Skiweltcup 2026/27 startet in Sölden. Emma Aicher gewinnt in Levi, Marco Odermatt und Mikaela Shiffrin sind Titelverteidiger. Alle Termine, Ergebnisse und kostenlosen Livestreams im Überblick.

Die internationale Skisaison 2026/27 des Alpinen Skiweltcups beginnt traditionell Ende Oktober in Österreich. Der Auftakt findet in Sölden statt, ehe die Wettkämpfer bis zum Ende des darauffolgenden Monats März zu einem intensiven Programm antreten. Das Saisonfinale in den USA in Sun Valley bildet den Abschluss der Reihe.

Emma Aicher führt nach Sölden-Erfolg

Die deutsche Skifahrerin Emma Aicher startete äußerst erfolgreich in die aktuelle Saison. Beim Auftaktrennen in Sölden erreichte sie im Riesenslalom den dritten Platz auf dem Podium. Diesem fulminanten Beginn folgte ein weiterer Erfolg direkt im Anschluss. In Levi in Finnland konnte sie sogar den ersten Platz auf dem Podium erobern. Damit setzt sie die positive Tendenz aus Österreich direkt fort.

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Odermatt und Shiffrin verteidigen Titel

Bei den Männern geht der Schweizer Marco Odermatt als Titelverteidiger in der Gesamtwertung in die neue Saison. Auf der Frauenseite ist die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin die amtierende Siegerin. Shiffrin gewann in der Vorsaison den prestigeträchtigen Kristallglobus. Emma Aicher lag in der vorangegangenen Saison nur knapp hinter der US-Amerikanerin auf dem zweiten Platz. Die Konkurrenz für die deutschen Sportler ist somit hochkarätig.

Termine in Gurgl und Schladming

Die Saison 2026/27 umfasst zahlreiche Termine in verschiedenen Disziplinen. Ein besonderes Highlight sind die Slalomwettbewerbe in Gurgl am 21. und 22. November. Die Frauen starten dabei am 21. November und die Männer am darauffolgenden Tag. Zudem stehen die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel Mitte Januar sowie der Nachtslalom in Schladming am 27. Januar auf dem Programm.

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Deutsche Station in Garmisch-Partenkirchen

An den letzten beiden Wochenenden im Februar gastieren die Speed-Spezialisten im deutschen Garmisch-Partenkirchen. Dies ist die einzige Weltcup-Station in Deutschland. Die dortigen Rennen sind für die schnellen Disziplinen wie Super-G und Abfahrt von großer Bedeutung. Die Termine in Gurgl werden kostenlos im Livestream übertragen. Fans können die Rennen bequem von zu Hause verfolgen.

Übersicht der Weltcup-Stationen

Die Rennkalender bieten eine spannende Mischung aus verschiedenen Unternehmern. Nach dem Start in Sölden folgen Stopps in Levi und Gurgl. Die Highlights der Wintersaison ziehen sich bis in den späten Winter. Das Finale in den USA in Sun Valley beendet die Reihe am Ende des März. Die Organisation stellt sicher, dass alle Termine pünktlich durchgeführt werden.