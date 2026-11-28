Details zum Start der Saison 2026/27 im alpinen Skiweltcup: Emma Aichers Leistung, Marco Odermatt als Titelverteidiger und exakte TV-Termine für Sölden und Gurgl.

Die neue Saison 2026/27 im Alpinen Ski-Weltcup hat bereits mit einem hochdramatischen Auftakt in Sölden begonnen. Die Wettbewerbsreihe zieht sich über viele Monate hinweg bis zum Saisonfinale im US-amerikanischen Sun Valley Ende März 2027. In dieser herausfordernden Phase der Ski-Saison zeigen die Athleten nicht nur ihre technische Präzision, sondern auch ihre physische Ausdauer bei extremen Witterungsbedingungen. Besonders die deutschen Teilnehmer stehen dabei im Fokus der internationalen Medien und der sportbegeisterten Öffentlichkeit.

Emma Aicher und Marco Odermatt als Top-Referenzen

Die deutsche Skirennläuferin Emma Aicher hat ihre aktuelle Formkurve eindrucksvoll nach oben gerichtet und gilt nun als eine der führenden Konkurrentinnen im Feld. Nach einem fulminanten dritten Platz im Riesenslalom beim historischen Saisonauftakt in Sölden folgte direkt ein weiterer Meilenstein in ihrer Karriere. In Levi in Finnland gelang ihr der Sieg und damit der Sprung ganz nach oben auf das Podest, was ihre Konstanzz darstellt. Später belegte sie in Gurgl im Slalom den achten Platz, was ihre Vielseitigkeit in verschiedenen Disziplinen unterstreicht. Als Titelverteidiger im Gesamtweltcup der Männer startet der Schweizer Marco Odermatt in die laufende Saison. Er ist der aktuelle Favorit, nachdem er seine Dominanz in den vergangenen Wettbewerben bereits gezeigt hat. Bei den Frauen war es in der Vorsaison Mikaela Shiffrin, die die begehrte Große Kristallkugel sicherte. Deutschlands Ski-Ass Aicher lag knapp dahinter auf Rang zwei und hat nun die Chance, ihre Position weiter zu festigen.

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Live-Streaming und Fernsehübertragungen in Deutschland

Fan des alpinen Skiweltcups können die wichtigsten Rennen nun bequem und flexibel über digitale Kanäle verfolgen. Derzeit stehen zahlreiche Termine in verschiedenen Disziplinen auf dem Programm, die von renommierten Sendern abgedeckt werden. Für den Riesenslalom der Männer, der als zweiter Lauf in Copper Mountain stattfindet, bietet Eurosport 1 sowie der Joyn-Livestream technische Übertragungen an. Interessierte Zuschauer können den Riesenslalom der Frauen ab 18:20 Uhr im kostenlosen Joyn-Stream live verfolgen. Auch der Super-G der Männer ist ab 19:20 Uhr über dieselbe Plattform abrufbar. Diese digitalen Möglichkeiten ermöglichen es einem breiten Publikum, den Weltcup nicht nur im Fernsehen, sondern auch online in höchster Qualität zu konsumieren, ohne teure Abo-Modelle für spezielle Sportkanäle abschließen zu müssen.

Exakte Zeitpläne und Termine für Ende November

Die konkrete Planung für die nächsten Wettbewerbe im November zeigt ein dichtes Programm mit präzisen Startzeiten, die für die Organisation und das Zuschauerinteresse relevant sind. Vom 28. bis zum 29. November finden in Sölden die entscheidenden Rennen der frühen Saisonphase statt. Am 28. November steht der Riesenslalom der Frauen um 15:30 Uhr auf dem Programm. Kurze Zeit später, um 19:45 Uhr, geht der Super-G der Männer über die Piste. Am darauffolgenden Tag, dem 29. November, startet der Slalom der Frauen um 16:30 Uhr. Den Abschluss der beiden Wettkampftage bildet der Riesenslalom der Männer, der um 18:00 Uhr anpfiff. Diese Struktur sorgt für einen spannenden Wochenendausflug im alpinen Sportgeschehen und bietet zahlreichen Fans die Möglichkeit, die Spannung direkt am Ort des Geschehens oder via Stream zu erleben.

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Höhepunkte und Stationen der Weltcup-Saison

Neben den frühen November-Rennen stehen in der Saison 2026/27 weitere legendäre Stationen auf der Agenda, die traditionell hohes Ansehen genießen. Zu den absoluten Highlights gehört wie jedes Jahr die Hahnenkamm-Abfahrt auf der Streif in der Mitte des Januars. Dieser Speed-Wettbewerb in Österreich ist weltweit für seine Schwierigkeit und das wilde Ambiente bekannt. Ebenfalls einen festen Platz im Kalender hat der Nachtslalom von Schladming, der am 27. Januar stattfindet. Hier wird die Technik der Fahrer unter flutlichtartigen Bedingungen auf Herz und Nieren geprüft. Diese Rennen sind traditionelle Termine, auf die sich Fans und Athleten schon seit Jahren freuen und die jedes Jahr Millionen von Zuschahlen an die Bildschirme oder in die Skigebiete locken.

Deutsche Station und das Saisonfinale in den USA

Die letzten beiden Wochenenden im Februar sind den Speed-Spezialistinnen und -Spezialisten vorbehalten, die in Garmisch-Partenkirchen antreten werden. Dies ist die einzige Weltcup-Station in Deutschland und damit von besonderer Bedeutung für die heimischen Fans. Die lokalen Athleten haben hier die Chance, vor heimischem Publikum zu brillieren, was die Stimmung in der deutschen Skisaison stark beeinflusst. Nach diesen Rennen endet die intensive Weltcup-Serie erst im nächsten Jahr mit dem Saisonfinale in Sun Valley, USA, das Ende März stattfindet. Dieser finale Wettbewerb dient als Krönung der gesamten Saison und bietet eine letzte Gelegenheit, die Gesamtwertungen festzulegen. Die Kombination aus europäischer Tradition und dem amerikanischen Finale macht den Weltcup 2026/27 zu einer besonders vielschichtigen und internationalen Sportveranstaltung.