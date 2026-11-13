Alpiner Skiweltcup Saisonstart: Sölden, Levi und Crans Montana im Fokus

Der Alpene Weltcup startet am 24. Oktober in Sölden mit 94 Rennen bis März. Highlights sind die WM in Crans Montana und das Finale in Sun Valley.

Die internationale Spitzensaison des alpinen Skisports beginnt traditionell am Rettenbachgletscher in der Gemeinde Sölden. Vom Ende Oktober bis zum Ende März stehen insgesamt 94 Rennen auf dem Programm, bei denen nicht nur die berühmten Kristallkugeln vergeben werden, sondern auch neue Weltmeister gekürt werden. Der Auftakt für die Frauen ist am 24. Oktober mit einem Riesenslalom geplant, gefolgt von den Männern einen Tag später in derselben Disziplin.

Saisonstart in Sölden und Levi

Sölden ist flächenmäßig die größte Gemeinde Österreichs und übertroffen nur von Wien. Nach dem Start im Ötztal reisen die Athleten Mitte November an den finnischen Polarkreis nach Levi. Diese Strecke liegt etwa 170 Kilometer nördlich des Polarkreises und bietet mit einer Starthöhe von nur 438 Metern die niedrigste Piste im gesamten Weltcup-Zirkus. Trotz dieser geringen Höhe gilt die Black Levi als nördlichste Austragungsort, wo sowohl Männer als auch Frauen im Slalom antreten.

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Reise nach Nordamerika und Europa

Im Anschluss kehrt der Weltcup zurück ins österreichische Gurgl in den Ötztaler Alpen, bevor Ende November die Übersee-Etappe beginnt. Die Frauen starten in Killington im US-Bundesstaat Vermont, während die Männer nach Copper Mountain in Colorado reisen. Anfang Dezember folgen Speed-Rennen in Beaver Creek auf der anspruchsvollen Birds of Prey Piste sowie in Tremblant in Québec. In Val d'Isère fahren die Männer auf der einzigen Piste, von der aus Start und Ziel sichtbar sind.

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Klassiker und Weltmeisterschaften

Mitte Dezember geht es für die Speed-Frauen nach St. Moritz auf die Engadina-Strecke mit dem Rominger-Sprung, während die Männer in Gröden und Alta Badia antreten. Im Dezember finden auch die Slaloms in Courchevel und Madonna di Campiglio statt, wobei letzterer erstmals vor Weihnachten als Nachtslalom ausgetragen wird. Kurz vor Jahreswechsel gastiert der Weltcup erstmals in Gosau in Oberösterreich. Die Männer starten hingegen in Bormio auf der legendären Piste Stelvio.

WM-Highlight und Saisonfinale

Das Saisonhighlight bilden die Weltmeisterschaften in Crans Montana, die nach den klassischen Läufen in Wengen und Kitzbühel stattfinden. Das Finale der Tour steht in Sun Valley in den USA. Für die Männer beginnt das Jahr 2026 mit einem Rennen in Kranjska Gora in Slowenien. Die Struktur der Saison verbindet technische Präzision mit extremen Geschwindigkeiten über verschiedene Kontinente hinweg.