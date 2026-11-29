Warum der ehemalige Formel-1-Pilot in der Entwicklung des neuen LMDh-Boliden komplettes Neuland betritt - Und wie er nach seinem Genesis-Aus zu Ford fand

Warum der ehemalige Formel-1-Pilot in der Entwicklung des neuen LMDh-Boliden komplettes Neuland betritt - Und wie er nach seinem Genesis-Aus zu Ford fand - Für Logan Sargeant erfüllt sich mit dem Hypercar-Projekt von Ford in der Langstrecken-Weltmeisterschaft ein ganz besonderer Traum.

Als US-Amerikaner für eine amerikanische Traditionsmarke in der Topklasse des Langstreckensports anzutreten, verleiht seiner Rückkehr auf die große Motorsport-Bühne in der Hypercar-Klasse eine zusätzliche emotionale Note.

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"Natürlich schaut man sich als Fahrer alle Möglichkeiten an, aber das ist definitiv noch einmal das i-Tüpfelchen oben drauf. Ein Unternehmen zu repräsentieren, das mir seit meiner Kindheit so vertraut ist und mein ganzes Leben lang ein Teil meiner Familie war, ist ein großes Privileg. schwärmt Sargeant im Gespräch mit"Das gibt einem natürlich noch einmal ein bisschen extra Motivation, noch härter zu arbeiten, um die Ergebnisse einzufahren und die Leistung zu bringen, die jeder hier verdient.