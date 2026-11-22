Verletzende Worte aus ihrer Kindheit prägten Ina Paule Klink über Jahre. So fand die 'Wilsberg'-Schauspielerin zu mehr Selbstakzeptanz.

selbstbewusst und schlagfertig – doch hinter dieser Fassade verbargen sich jahrelange Selbstzweifel und Depressionen. So offen wie jetzt hat die Schauspielerin darüber bislang kaum gesprochen.

In einem aktuellen Interview mitblickt sie auf belastende Erfahrungen zurück, die schon in ihrer Kindheit begannen und sie bis ins Erwachsenenalter begleiteten.

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"Wo Licht ist, ist auch Schatten. Und bei mir gab es definitiv auch Schatten. Depressionen waren ein großes Thema". Diese Seite ihres Lebens hielt sie lange vor der Öffentlichkeit verborgen.

Geholfen hat ihr schließlich eine Therapie, in der sie die prägenden Erlebnisse aufarbeiten konnte und nach und nach lernte, sich selbst so anzunehmen, wie sie ist. Wie hart sie früher mit sich selbst ins Gericht ging, macht die Schauspielerin im Gespräch deutlich: "Ich hatte lange ein ziemlich destruktives Selbstbild.

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" Ein Grund dafür liegt in ihrer Kindheit, in der sie immer wieder als "hässlich" bezeichnet worden sei.selbst sagt rückblickend, sie wäre "überhaupt kein klassisch hübsches Kind" gewesen – verletzende Kommentare kamen zwar nicht aus ihrer Familie, hinterließen aber dennoch Spuren, sodass sie sogar als Erwachsene noch auf ihr Aussehen von damals angesprochen wurde. Hinzu kam, dass sie sich schon früh mit ihrer Identität auseinandersetzte, lange Zeit lieber ein Junge gewesen wäre und ihre Haare entsprechend kurz trug.

Auch etwas, das ich in meiner Therapie bearbeitet habe", verrätIna ein langer Prozess, in dem sie mithilfe der Therapie nach und nach einen milderen Blick auf sich selbst entwickeln konnte. , erklärt sie. Rückhalt bekommt die Schauspielerin, die vonfür "Wilsberg" vor der Kamera stand, auch privat: Seit sechs Jahren ist sie mit dem 20 Jahre älteren Regisseur und Produzenten Roland Suso Richter liiert.

Die beiden verbindet auch die Leidenschaft für Film und Fernsehen, wo Roland regelmäßig bei "Der Zürich-Krimi" Regie führt unddie Rechtsanwältin Dominique Kuster verkörpert. Für sein Projekt "Mordach" ließ sie sich sogar auf eine ganz ungewöhnliche Aufgabe ein und spielte dort zum ersten Mal in ihrer Karriere eine Leiche.