Die Lego-Star-Wars-Sets, mit denen ihr als Kind gespielt habt, können heute echte Schätze sein.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

Eure alte Lego-Star-Wars-Sammlung hat nicht nur einen hohen nostalgischen Wert. Viele Sets von damals sind auf dem Sammlermarkt heute ein kleines Vermögen wert (Quelle: Der Wert von Lego-Sets hängt dabei vom Zustand ab und davon, ob sie bereits geöffnet wurden. Die Preise, die Händler auf Seiten wie eBay verlangen, schwanken außerdem ständig. Bei einigen Lego-Modellen ist aber klar: Wenn diese Box auf eurem Dachboden steht, dann ist die Macht wirklich mit euch.

Advertisement

Advertisement

Wir zeigen sie euch, geordnet von neu zu alt. Das Cloud-City-Set aus dem Jahr 2018 kommt in einem ungewöhnlichen Design. Heute ist das Modell aus „Das Imperium schlägt zurück“ ein echter Schatz. Es gibt aber noch eine wertvollere Wolkenstadt.