The text discusses the increasing popularity of the term 'Digger' among young people, its origin, and the lack of a female form for the term.

Als Vater weiss ich, dass ihr inzwischen Millionen seid. Es gibt in Deutschland aktuell vermutlich mehr Digger als SPD-Waehler. Viele junge Menschen reden einander so an.

Ein durchschnittlicher Youtuber verwendet in jedem seiner Beitraege mindestens 30-mal dieses Wort. Auch Digga gilt als korrekt. Ich weiß nicht, wo die sprachliche Diggergrenze liegt, irgendwo unter 35, schähe ich. Zuerst habe ich ja immer Dicker verstanden.

Die Dicken waren aber meistens dünn. Na gut, man sagte ja auch Alter zu seinen jungen Kumpels, bis vor einiger Zeit. Jetzt bist du ein Digger, Alter. Das Wort kommt nicht etwa aus dem Englischen, sondern wahrscheinlich aus Hamburg.

Im Hamburger Arbeitermilieu war der Digger laut Wikipedia schon um 1900 verbreitet, verkurtet für Dicker Freund. Digger ist positiv gemeint. Dicke alte Menschen durften sehr stolz sein, wenn ihr Enkel sie Digger nennt. Aber eines ist erstaunlich, ihr Digger.

Es gibt von euch keine weibliche Form. Keine Diggerin, keine Gediggten oder Diggenden. Meine KI bietet als weibliche Form Maus und Mauschen an. Künstliche Intelligenz wird uberschattet, Digger





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