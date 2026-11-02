Alstom senkt Prognose, BP macht Rekordgewinn

Alstom senkt Gewinnprognose stark, BP verzeichnet Quartalsrekord dank hoher Energiepreise. Weitere Zahlen von AbbVie, AstraZeneca und Puma.

Der französische Zughersteller Alstom hat seine Gewinnprognose erneut deutlich gesenkt, was den Aktienkurs am Montag an der Pariser Börse in den ersten Handelsminuten um rund ein Viertel abstürzen ließ. Das Unternehmen rechnet nach anhaltenden Problemen mit Nahverkehrszügen vom Typ Coradia Max in Deutschland nur noch mit einer Gewinnmarge von etwa einem Prozent, was einem Rückgang von 5,5 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Schätzung entspricht. Zudem erwartet Alstom nun einen Abfluss von 1,5 Milliarden Euro an Barmitteln, nachdem man zuvor von einem Zufluss ausgegangen war. Erst vor sieben Monaten hatte das Unternehmen seine Prognose bereits aufgrund von Verzögerungen und Problemen bei mehreren Großaufträgen nach unten korrigiert.

Schlechte Halbjahreszahlen und neuer Chef

Die aktuellen Probleme manifestieren sich bereits in den vorläufigen Zahlen des ersten Halbjahrs, in denen Alstom einen Verlust einfuhr. Die Marge lag dabei bei minus vier Prozent, was einem drastischen Vergleich zu den 6,4 Prozent im Vorjahreszeitraum entspricht. Der seit April amtierende Geschäftsführer Martin Sion hat darauf reagiert und umfassende Einsparungen sowie einen Schuldenabbau angekündigt. Ziel des Managements ist es, das Unternehmen ab dem kommenden Jahr wieder in stabilere finanzielle Gewässer zu bringen und die operativen Schwierigkeiten aufzuheilen.

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BP verzeichnet Rekordgewinn durch Geopolitik

Im Gegensatz zur schwächelnden Bahnindustrie profitiert der britische Ölkonzern BP massiv von den durch den Iran-Krieg in die Höhe getriebenen Energiepreisen. Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn von 8,46 Milliarden Dollar, der damit weit über den Analystenschätzungen von 7,33 Milliarden Dollar und den 2,2 Milliarden Dollar des Vorjahres liegt. Dies markiert den höchsten Quartalsgewinn für BP seit mehreren Jahren und unterstreicht die wirtschaftlichen Auswirkungen aktueller geopolitischer Spannungen auf die Energiebranche.

Der Konzern plant, die zusätzlichen Einnahmen nutzen, um die noch ausstehenden Schulden aus der Umweltkatastrophe um die Ölplattform Deepwater Horizon im Jahr 2010 zu begleichen. Bei der Havarie der Bohrinsel vor der US-Golfküste, die als eine der schwerwiegendsten Umweltkatastrophen in der US-Geschichte gilt, kamen elf Menschen ums Leben. Die verbleibenden Verbindlichkeiten aus der Ölpest beliefen sich laut BP-Angaben zuletzt auf 5,94 Milliarden Dollar, deren Tilgung nun vorangetrieben werden soll.

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Pharmakonzerne übererfüllen Erwartungen

Auch im Pharmasektor zeichnen sich positive Entwicklungen ab. Der US-Konzern AbbVie hat seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben, nachdem das dritte Quartal besser als erwartet ausfiel. Der florierende Absatz neuerer Immun- und Neurologie-Medikamente konnte die Umsatzrückgänge beim einstigen Kassenschlager Humira ausgleichen. Mit einem Umsatz von 17,40 Milliarden Dollar und einem bereinigten Gewinn von 3,82 Dollar pro Aktie übertraf AbbVie die Analystenschätzungen deutlich und erwartet nun einen bereinigten Gesamtjahresgewinn von 13,95 bis 13,99 Dollar je Anteilsschein.

Puma und Gerresheimer im wirtschaftlichen Wandel

Während die Pharmaindustrie und Energiekonzerne stark performen, sieht es beim Sportartikelhersteller Puma weniger rosig aus. Der Umsatz sank im dritten Quartal im Jahresvergleich um fünf Prozent auf rund 1,78 Milliarden Euro, währungsbereinigt sogar um 6,3 Prozent. Schwächere Nachfrage in der Europäischen Region und Nordamerika drückten auf die Zahlen. Zwar profitierte Puma von niedrigeren Beschaffungskosten und Zollrückerstattungen, was die Rohertragsmarge von 45,4 auf 49,5 Prozent steigen ließ, doch das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag trotz positiver Restrukturierungsmaßnahmen nur bei 0,4 Millionen Euro. Der Nettoverlust von 54,9 Millionen Euro fiel zwar etwas niedriger aus als im Vorjahr, blieb aber bestehen.

Auch der Pharma- und Kosmetikverpackungshersteller Gerresheimer meldete eine Umsatzsteigerung um acht Prozent auf 605 Millionen Euro dank höherer Nachfrage nach Arznei-Abgabesystemen. Das bereinigte operative Ergebnis stagnierte jedoch bei 103 Millionen Euro gegenüber 106 Millionen Euro im Vorjahr. In den ersten neun Monaten blieb das Ergebnis aufgrund des Abbaus von Lagerbeständen und einer schwächeren Entwicklung in den Bereichen Röhrenglas Europa und Behälterglas hinter dem Vorjahr zurück, was die Komplexität der aktuellen Marktlage für traditionelle Industrieunternehmen unterstreicht.