Alte Brötchen wieder lecker machen: So geht's

Vergiss alte, harte Brötchen nicht im Müll! Mit diesen einfachen Tricks kannst du sie wieder weich und knusprig machen. Entdecke verschiedene Methoden wie Backofen, Pfanne und Toaster, sowie kreative Ideen für die Resteverwertung.

Verwendete Brötchen müssen nicht im Müll landen. Mit ein paar einfachen Tricks kannst du sie wieder weich und knusprig machen. Der Ofen ist die beste Methode, um Brötchen nicht nur warm, sondern auch außen knusprig und innen weich zu bekommen. Befeuche die Brötchen leicht mit Wasser, bevor du sie für 3–5 Minuten bei 160 Grad in den Ofen schiebst. Stelle dazu ein hitzebeständiges Schälchen mit Wasser in den Ofen, um sicherzustellen, dass die Brötchen nicht austrocknen.

Alternativ kannst du die Brötchen auch in der Pfanne oder im Toaster aufwärmen. Wenn du die Brötchen in der Pfanne aufwärmen möchtest, befeuchte sie leicht mit Wasser. Um eine weiche Kruste zu erhalten, lege kurz einen Deckel auf die Pfanne, damit der entstehende Dampf für eine fluffigere Konsistenz sorgt. Auch wenn Brote und Brötchen manchmal zu alt und zu hart sind, um sie noch einmal frisch aufzupeppen, musst du sie nicht wegwerfen. Du kannst sie in kleine Würfel schneiden, in der Pfanne mit Butter oder Olivenöl rösten und mit deinen Lieblingsgewürzen würzen. Sie eignen sich hervorragend für Salate oder Suppen. Du kannst auch Brotscheiben in einer Mischung aus Milch, Ei und Zucker einlegen, in der Pfanne goldbraun braten und mit Zimt und Zucker bestäuben. In vielen Regionen ist Brotsuppe eine beliebte Resteverwertung. Einfach altes Brot in Brühe aufkochen, würzen und nach Geschmack verfeinern.





