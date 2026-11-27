Nach Abschluss der Sanierung der Weströhre findet der traditionelle Marathonlauf unter der Elbe im Januar 2027 zum zwölften Mal statt. Das historische Rennen im Hafen ist auf 200 Teilnehmer beschränkt, die 48,5 Runden absolvieren müssen.

Die abgeschlossene Sanierung der Weströhre macht es möglich: Acht Jahre nach der letzten Veranstaltung findet wieder ein Lauf über 42,195 Kilometer unter der Elbe statt.

Hamburg - Der ungewöhnlichste Marathonlauf in Hamburg erlebt ein Comeback: Nachdem die Sanierung der Weströhre Anfang Mai dieses Jahres abgeschlossen worden ist, wird der Alte Elbtunnel im Hafen am 31. Januar 2027 zum zwölften Mal Schauplatz eines Rennens über 42,195 Kilometer. Zum letzten Mal war dies 2019 der Fall gewesen, bevor der zweite Teil der Arbeiten in dem historischen Bauwerk begonnen hatten.

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Wegen der Sanierung der Oströhre war die Veranstaltung, die bereits 2000 ihre Premiere gefeiert hatte, zwischen 2010 und 2018 ebenfalls ausgefallen. Aufgrund der Platzverhältnisse sind nur 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugelassen. Sie müssen 48,5 Runden absolvieren, um auf die volle Distanz zu kommen. Der Kurs selbst eignet sich allerdings nicht für Topzeiten.