Aus vielen kleinen Dingen kann Großes entstehen: Alle zwei Jahre bringt ein Christbaumkugelhimmel in Etsdorf in der Oberpfalz Glitzer, Glanz und Weihnachtsstimmung in die kleine Asphaltkapelle – und steht zugleich für Nachhaltigkeit.

Jede einzelne Kugel hätte jede Menge Weihnachtsgeschichten zu erzählen. Aus den vielen Wohnzimmern und Stuben, in denen sie teils jahrelang hingen. Inzwischen sind die Kugeln ausrangiert, liegen auf irgendwelchen Dachböden und werden in der Asphaltkapelle in Etsdorf zu einem stimmungsvollen Gesamtkunstwerk zusammengeführt.

Kleine Kapelle wird zum Foto-Hotspot Eine Art "Altenheim" für Christbaumkugeln, sagt Willi Koch. Der Künstler hatte 2019 die Idee, sie alle zusammen bunt gemischt in seiner kleinen Kapelle aufzuhängen. Es ist Weihnachtsschmuck, der normalerweise weggeworfen würde und hier jetzt noch einmal zu sehen sei. Ein Foto-Hotspot, der sich alle zwei Jahre vielfach in den sozialen Netzwerken wiederfindet.

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Ob klein oder groß, bemalt oder verziert, aus Glas oder Plastik – die Vielfalt lässt ein Gesamtkunstwerk voller Glitzer und Glanz entstehen.