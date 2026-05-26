Der Alte Friedhof am Jahnplatz in Bielefeld wird weiterentwickelt. Vor etwa 25 Jahren wurde der Friedhof reaktiviert und ist seitdem ständig weiterentwickelt worden.

Alter Friedhof am Jahnplatz in Bielefeld wird weiterentwickelt. Vor etwa 25 Jahren wurde der Friedhof reaktiviert und ist seitdem ständig weiterentwickelt worden. Die innerstädtische Begräbnisstätte , die 1808 eröffnet wurde und unter Denkmalschutz steht, ist bei den Bielefeld ern als Beisetzungsort beliebt.

Neue Tafeln an den Eingängen erinnern die Besucher daran, dass sie sich an einem besonderen Ort befinden und bittet sie um angemessenes Verhalten. Der Alte Friedhof ist eine kleine, grüne Oase mitten in der Stadt, wie aus der Vogelperspektive gut zu erkennen ist. An den Ästen der mächtigen Blutbuche auf dem Friedhof haben Angehörige Erinnerungen und Wünsche an ihre Verstorbenen aufgehängt. Viele bekannte Bielefelder Persönlichkeiten haben im Lauf der Jahrzehnte ihre letzte Ruhestätte auf dem Alten Friedhof am Jahnplatz gefunden.

Zahlreiche Grabsteine stehen unter Denkmalschutz. Auf dem Alten Friedhof können Urnenbeisetzungen in anonymer Form stattfinden. Auf Wunsch können Sie als Angehörige eine Namenstafel an einem Gedenkstein anbringen lassen. Die ersten Kolumbarienwände wurden vor fast 25 Jahren auf dem Friedhof erbaut, um neue Grabstätten zu schaffen. 2025 sind noch einmal 450 Grabkammern für bis 900 Urnen hinzugekommen.

Der Alte Friedhof am Jahnplatz in Bielefeld ist ein beliebter Beisetzungsort. Zu den bekanntesten Gräbern gehört das Vierlingsgrab. Die Kinder des Malermeisters Dreinhöfener waren Geschwister, aber keineswegs Vierlinge. Die vier Jungen starben zwischen 1868 und 1871 an unterschiedlichen Krankheiten, wobei drei noch im Säuglingsalter waren, der Älteste fünf Jahre alt.

Der Friedhofsgärtner Merlin Leichner mit einer der anthrazitfarbenen Verschlussplatten, die fest vor den Grabkammern montiert werden. Erstmals war der Alte Friedhof Teil der Nachtansichten. Lichteffekte sorgten beim Auftritt des A-Capella-Chores Groophonik für eine magische Stimmung. Rund 3.000 Besucher waren an diesem Abend auf dem Gelände





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