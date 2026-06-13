Ältere Katzen: Warum sie plötzlich nicht mehr aufs Regal springen

Ältere Katzen können plötzlich steif werden, Probleme beim Springen haben oder sich zurückziehen. Hinter solchen Veränderungen steckt häufig Arthrose, eine schmerzhafte Gelenkerkrankung. Es lohnt sich, auf vermeintlich kleine Veränderungen im Verhalten zu achten, um eine frühzeitige Diagnose zu ermöglichen.

Ältere Katzen springen plötzlich nicht mehr aufs Regal, meiden Treppen oder wirken beim Laufen steif. Hinter solchen Veränderungen steckt häufig Arthrose - eine schmerzhafte Gelenkerkrankung, die bei Katzen oft lange unbemerkt bleibt.

Gerade deshalb lohnt es sich, auf vermeintlich kleine Veränderungen im Verhalten zu achten. Oft sind sie die ersten Hinweise darauf, dass die Gelenke bereits Schmerzen verursachen. Katzen schlafen mehr, spielen weniger, nutzen ihren Kratzbaum seltener oder ziehen sich stärker zurück. Auch Probleme beim Springen, eine steifere Bewegung oder Schwierigkeiten bei der Fellpflege können Hinweise sein.

Die Anzeichen werden leicht als normale Alterserscheinungen missverstanden. Genau das erschwert die Diagnose. Besteht der Verdacht auf Arthrose, sollte nicht sofort der Verdacht auf einen anderen Gesundheitszustand gehegt werden. Die Behandlung zielt darauf ab, Schmerzen zu lindern, die Beweglichkeit zu erhalten und das Fortschreiten der Erkrankung möglichst zu verlangsamen.

Zum Therapieplan gehören häufig Schmerzmittel und entzündungshemmende Medikamente. Ergänzend kann Physiotherapie helfen, die Gelenke beweglich zu halten und die Muskulatur zu stärken. Auch ein angepasstes Zuhause kann betroffenen Katzen den Alltag erleichtern. Gut erreichbare Schlafplätze, Rampen statt großer Sprünge, Kratzbäume mit niedrigen Ebenen und Katzentoiletten mit flachem Einstieg helfen, die Gelenke zu entlasten.

Oft reichen bereits solche Anpassungen aus, um die Lebensqualität arthrosekranker Katzen zu verbessern





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