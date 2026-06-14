Alternativen zum Public Viewing in Berlin: Fernseher, Leinwände und Bars für WM-Spiele

Berlin bietet verschiedene Möglichkeiten, um die WM-Spiele zu verfolgen, wenn man sich nicht in Kneipen, Biergärten oder auf Plätzen treffen möchte. Es gibt Fernseher, Leinwände und Bars, in denen man die Spiele im eigenen Kiez verfolgen kann.

Die Welt packt ihre Trikots aus. Deutschland kramt nach Plastikblumenketten. In ganz Berlin werden Fernseher aufgestellt und Leinwände ausgerollt. Am Sonntag, dem 14.

Juni, ist es so weit. Dann spielt Deutschland sein erstes WM-Spiel gegen Curaçao.vor dem Brandenburger Tor. Umso wichtiger also, Alternativen zum Public Viewing in Kneipen, Biergärten oder auf Plätzen zu kennen. Durch eineder Stadt Berlin setzt die Nachtruhe teilweise aus.

So dürfen Spiele, die ihren Anpfiff bis 22 Uhr haben, auch im Außenbereich gezeigt werden. Ob draußen im Biergarten oder in der Kirche mit Orgelbegleitung: Hier finden alle ihren Ort zum Schauen und Mitfiebern in ihrem Kiez. Bei Getränken in der Bar Art Stalker können Gäste die Nationalmannschaften beim Kicken beobachten. Wen die Spiele nicht so interessieren, aber der dennoch mitkommen möchte: Tischkicker und Darts gibt es auch vor Ort für persönliche Matches.

Online können Gäste Tickets reservieren. Spontan vorbeikommen geht aber auch. Wenn es sehr voll wird, haben Reservierungen Vorrang. Damit die Anmeldung gültig ist, müssen Fans 45 Minuten vor Spielbeginn vor Ort sein





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