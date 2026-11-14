Alternativer Weihnachtsmarkt 2025: Stollen, Stripshow und Flughafen-Weihnachten

Entdecken Sie die außergewöhnlichsten Weihnachtsmärkte in Deutschland. Von Bierglas-Kunst in Aalen-Wasseralfingen über LGBTQ+-Events bis zu Flughafen-Weihnachten in Berlin.

Wer im Winter 2025 auf den klassischen Krammarkt verzichtet, wird in Deutschland auf ganz besondere Alternativen stoßen. Die Spanne reicht von einer Weihnachtsfeier unter Tage in einem stillgelegten Bergwerk über provokante Stripshows im Berliner Kiez bis hin zu festlichen Ereignissen zwischen zwei Terminalanlagen eines großen internationalen Verkehrsflughafens. Diese sechs außergewöhnlichen Locations beweisen, dass die Adventszeit längst nicht mehr nur mit Christstollen und Kerzenschein definiert ist.

Weihnachtsmarkt in ehemaliger Bergwerksstrecke

Der Weihnachtsmarkt Tiefers Stollen in der Gemeinde Aalen-Wasseralfingen verlagert die weihnachtliche Atmosphäre direkt in die Tiefe. Rund 40 Stände bieten dort Kunsthandwerk, Schmuck, Süßigkeiten und den traditionellen Glühwein unter der Erde an. Die Veranstaltung läuft in diesem Jahr vom 3. bis 6. Dezember und lockt jährlich zahlreiche Besucher in die historischen Gewölbe. Die Tickets für den Zugang in den Stollen sind bereits komplett ausverkauft, es besteht jedoch die Möglichkeit, Restkarten direkt vor Ort zu erwerben. Oberirdisch ist der Markt für alle Interessenten kostenlos zugänglich.

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Livemusik und provokante Darbietungen auf dem Kiez

Eine ganz andere Dimension des Weihnachtsbrummels findet sich im Berliner Stadtteil Kreuzberg. Neben den traditionellen Buden und Glühweinständen steht hier die kulturelle Unterhaltung im Vordergrund. Livemusik schwingt sich auf, und speziell Donnerstags bis Samstags inszenieren sowohl Männer als auch Frauen aufgeführte Stripshows. Der gesamte Markt, der vom 9. November bis zum 23. Dezember dauern wird, ist frei betretbar und bietet damit eine niedrigschwellige Einladung zum Bummeln und Erleben.

Pink Christmas feiert queere Identität in Berlin

Seit der Erstaustragung im Jahr 2005 hat sich der Weihnachtsmarkt Pink Christmas auf dem Stephansplatz als fester Begriff für queeres Leben etabliert. DJs und abendliche Shows prägen das Bild dieses Events, das Tradition und moderne Clubkultur verbindet. Für das kommende Jahr ist der Markt vom 20. November bis zum 20. Dezember geplant. Damit bietet die Veranstaltung nicht nur einen Platz für Feierlichkeiten, sondern auch eine sichtbare Feiergemeinschaft, die über die klassischen Weihnachtsbräuche hinausgeht.

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Winterfestivale und Sauna auf der Spree

Auch am Holzmarkt 25 in Berlin verwandelt sich die Umgebung in ein pulsierendes Winterfestival. Zu den Attraktionen gehören Feuertonnen, eine Märchenhütte, ein Retrokarussell, diverse Shows und DJs. Ein besonderes Highlight stellt die Saunaboot-Fahrt dar, die an ausgewählten Sonntagen direkt auf der Spree anlegen wird. Der Eintritt kostet je nach Wochentag zwischen zwei und drei Euro. Die Festivität erstreckt sich über den Zeitraum vom 6. November bis zum 20. Dezember.

Weihnachtsfeiertage zwischen Flugzeugen

In der Hochphase des Luftverkehrs steht vom 13. November bis 27. Dezember ein überdachter Weihnachtsmarkt zwischen Terminal 1 und 2. Die Hütten und Buden bieten einen warmen Zufluchtsort für Reisende und Einheimische gleichermaßen. Neben den üblichen Weihnachtsgütern gibt es eine Eisfläche, Live-Auftritte und kreative Workshops. Interessant ist, dass der Markt auch ohne Flugticket zugänglich ist und somit zu einem festen Bestandteil der städtischen Infrastruktur geworden ist.

Neue Rummel-Tradition im Nordwesten Berlins

Zudem eröffnet im November ein neues Highlight am Standort Berlin-Tegel. Vom 23. November bis 27. Dezember wird dort der Nordberliner Weihnachtsrummel sein Publikum finden. Glühweinbuden treffen hier auf klassische Fahrgeschäfte und Karussells. Dieser erste Auftritt markiert den Beginn einer neuen Tradition in der Region und rundet das Angebot an alternativen Weihnachtsmärkten in der deutschen Hauptstadt ab.