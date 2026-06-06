Altersbezüge von Bundestagsabgeordneten: Schon nach vier Jahren so viel wie nach 28 Jahren Arbeit

Eine Berechnung des Bundestagswissenschaftlichen Dienstes zeigt: Abgeordnete erhalten nach nur einer Legislaturperiode Altersbezüge auf dem Niveau von Durchschnittsverdienern nach fast 30 Jahren. Die Linksfraktion kritisiert dies als absurd und fordert die Abschaffung der Privilegien.

Nach nur vier Jahren im Bundestag haben Abgeordnete bereits einen Anspruch auf eine Altersentschädigung, der dem einer durchschnittlichen Arbeitnehmerin oder eines durchschnittlichen Arbeitnehmers nach fast drei Jahrzehnten Beitragszahlung in der gesetzlichen Rentenversicherung entspricht.

Diese Berechnung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, die auf Anfrage der Linksfraktion erstellt wurde, verdeutlicht die Diskrepanz zwischen der Altersvorsorge von Parlamentariern und der Bevölkerung. Demnach erhält ein Abgeordneter nach einer einzigen Wahlperiode eine Pension in Höhe der Rente, die ein Normalverdiener nach etwa 28 Jahren Erwerbstätigkeit erreicht. Die ursprünglich für dieses Jahr vorgesehene Erhöhung der Abgeordneten-Diäten hätte diese Schere noch weiter geöffnet.

Sarah Vollath, rentenpolitische Sprecherin der Linksfraktion und seit 2025 im Bundestag, kritisiert dies scharf: Das Niveau von Diäten und Altersbezügen habe "rein gar nichts mit der Lebensrealität der meisten Menschen in diesem Land zu tun". Das System, nach dem schon nach einem Jahr im Parlament Anspruch auf Altersversorgung entsteht und sich dieser direkt an die Höhe der Diäten koppelt, führe zu absurd hohen Leistungen nach kurzer Zeit. Sie fordert eine Abschaffung dieser Privilegien.

Der Mechanismus sieht vor, dass die monatliche Altersentschädigung sich an den Diäten orientiert und mit jedem Parlamentsjahr steigt, bis ein Höchstsatz erreicht ist. Aktuell beträgt die Diät etwa 11.833 Euro monatlich; eine geplante Erhöhung um 497 Euro auf rund 12.330 Euro zum 1. Juli wurde aufgrund der wirtschaftlichen Lage ausgesetzt. Diese Nullrunde wird von SPD, Linken, Grünen, AfD und Teilen der Union unterstützt, soll aber nur für dieses Jahr gelten, während der grundlegende Mechanismus unverändert bleibt. Damit bleibt die Frage nach einer grundlegenden Reform der Abgeordnetenaltersversorgung unbeantwortet





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