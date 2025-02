Altersdiskriminierung in der TV-Branche: Christine Neubauer übt Kritik

Schauspielerin Christine Neubauer kritisiert die Altersdiskriminierung in der deutschen Fernsehbranche, insbesondere die geringe Sichtbarkeit älterer Schauspielerinnen. Sie berichtet von einem gescheiterten Projekt aufgrund des Alters der Protagonistin und unterstützt die Forderung nach mehr Best-Ager-Geschichten in der Medienlandschaft.

Schauspiel erin Christine Neubauer , seit den 1980er-Jahren ein bekanntes Gesicht der deutschen Fernsehbranche, übt deutliche Kritik an der Altersdiskriminierung in der TV-Welt. Die 62-Jährige, bekannt für ihre Rollen in TV-Serien wie „Löwengrube“ und „Die Landärztin“, äußerte ihre Enttäuschung darüber, dass ältere Schauspiel er, insbesondere Frauen, in der TV-Branche immer weniger sichtbar werden.

\„Ich finde, dass wir Schauspieler ab einem gewissen Alter unsichtbar werden“, sagte sie in der NDR Talk Show und betonte, dass dies besonders für Frauen gelte, die dann nur noch wenig zu sehen seien. Im Oktober 2024 erklärte Neubauer in der NDR Talk Show, dass ein neues Projekt aufgrund des Alters der geplanten Ü50-Protagonistin keine Finanzierung finden konnte. „Ich finde das diskriminierend“, kommentierte sie und führte aus, dass der Bestseller, auf dem das Projekt basierte, Raum für alle Generationen biete. Trotzdem habe sich bislang nichts aus der Filmidee ergeben, weil angeblich „kein Publikum“ dafür existiere.\Auch die Schauspielkollegin Katerina Jacob teilte Neubauers Sichtweise und sprach in einem Interview mit der Abendzeitung über das Thema. „Es ist ja ein Bedarf an Best-Ager-Geschichten da! Warum produziert man nicht mehr davon? Das verstehe ich einfach nicht“, sagte Jacob und unterstützte Neubauer, indem sie betonte, dass viele andere Kolleginnen ebenfalls betroffen seien. Katerina Jacob sprach außerdem sehr offen über ihre Krankheitsgeschichte und wie sie dem Tod knapp von der Schippe gesprungen ist. Trotz der Hindernisse denkt Christine Neubauer nicht ans Aufhören. Sie wird ab dem 21. Februar bei „Let’s Dance“ auf der Tanzbühne zu sehen sein. Im RTL-Interview verriet sie nach der Verkündung der Teilnehmer, dass sie die älteste Gewinnerin des TV-Formats werden wolle. Die Schauspielerin bleibt also weiter aktiv und kämpft für mehr Sichtbarkeit und Repräsentation älterer Schauspieler in der TV-Branche





