Nach monatelangem Abwarten liegt jetzt ein Konzept des zuständigen Ministers für die umkämpfte Rentenreform auf dem Tisch. Die Union reagiert reserviert - kommt trotzdem Bewegung in die Koalition?

sagte in einem Online-Video: „Wir haben jetzt ein Konzept vorgelegt, wo es tatsächlich meines Erachtens einen gerechten Ausgleich gibt.

“ Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, der Entwurf sei „eine tragfähige Grundlage für die weitere Diskussion“. Aus der mitregierenden Union wurden dagegen Einwände laut. Von den Arbeitgebern kam scharfe Kritik. Steffen Kampeter, der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, sprach von einem „vermurksten Versuch, von der eigenen Reformunwilligkeit abzulenken“.

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Besonders unverständlich sei eine Unwucht zwischen zusätzlichen Belastungen und vorgesehenen Entlastungen. Allein die Kapitalrente solle zwei zusätzliche Beitragssatzpunkte kosten. Sie sei nur vertretbar, wenn weitergehende Entlastungen kommen. Dazu gehöre die schnellstmögliche und volle Abschaffung der abschlagsfreien Frührente.