Ab Januar 2027 löst das Altersvorsorgedepot die Riester-Rente ab. Sparen Sie bis zu 540 Euro staatliche Zulage pro Jahr und sichern Sie sich Zusatzboni für Kinder und junge Anleger.

Millionen deutsche Sparer können sich ab dem 1. Januar 2027 auf einen erheblichen finanziellen Vorteil freuen, der dieprivate Altersvorsorge grundlegend verändert. Die Bundesregierung führt das neue Altersvorsorgedepot (AVD) als Nachfolger der bisherigen Riester-Rente ein, um den Bürgern den Zugang zu kapitalmarktbasierten Anlagen zu vereinfachen und gleichzeitig die staatliche Unterstützung spürbar zu erhöhen. Ziel dieser Maßnahme ist es, durch transparente Bedingungen und niedrigere Einstiegshürden die Alterssicherheit für Arbeitnehmer, Beamte und erstmals auch für Selbstständige zu stärken.

Staatliche Förderung und monatliche Einzahlungen

Das Altersvorsorgedepot bietet eine direkte staatliche Zulage von bis zu 540 Euro pro Jahr, die automatisch zum angesparten Vermögen hinzugefügt wird. Diese Förderung richtet sich an eine enorme Zielgruppe von rund 50 Millionen Menschen, die so ihre eigene Altersvorsorge signifikant aufstocken können. Die Höhe der staatlichen Beteiligung ist dabei flexibel gestaffelt und orientiert sich an der individuellen monatlichen Sparquote des Teilnehmers, wodurch auch kleine Beträge effektiv belohnt werden.

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Wer regelmäßig 150 Euro monatlich auf sein neues Depot überweist, erzielt im Jahresverlauf eine Einzahlung von 1800 Euro. Das Finanzamt ergänzt diesen Betrag um die maximal mögliche Zulage von 540 Euro, sodass jährlich 2340 Euro auf dem Konto verbucht werden, bevor mögliche Gewinne aus der Börse addiert werden. Selbst mit einer moderaten Sparrate von 50 Euro monatlich erhält der Anleger bereits 240 Euro staatliche Unterstützung, was die Barrieren für den Einstieg in die kapitalbasierte Altersvorsorge deutlich senkt.

Zusatzboni für Familien und junge Sparer

Familien profitieren zusätzlich erheblich von einem speziellen Kinderbonus, der die staatliche Förderung weiter anhebt. Pro Kind stehen dem Sparvertrag bis zu 300 Euro jährlich als zusätzlicher Zuschuss zu, wodurch sich das Gesamtpotenzial für Familien mit mehreren Kindern drastisch erhöht. Jochen Wiesbach, Geschäftsführer von Union Investment, weist darauf hin, dass bei einer Familie mit zwei Kindern die staatlichen Zuwendungen insgesamt 1140 Euro im Jahr betragen können.

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Erstmals wird auch eine gezielte Förderung für jüngere Anleger eingeführt, um die Langfristigkeit der Ersparnisse zu sichern. Alle Sparer unter 25 Jahren erhalten einen einmaligen Startbonus in Höhe von 200 Euro, wenn sie ihren Vertrag neu abschließen. Diese Maßnahme soll jungen Menschen den Einstieg erleichtern und den Zinseszins-Effekt über einen möglichst langen Zeitraum wirken lassen, was laut Experten die spätere Rentenquote maßgeblich verbessert.

Langfristige Renditeerwartungen und Risiken

Investoren können ihr Vermögen in Aktienfonds und Exchange Traded Funds (ETFs) anlegen, die historisch gesehen oft höhere Renditen als klassische Bankspareinheiten bieten. Edda Vogt von der Deutschen Börse betont, dass der Staat besonders kleine Sparbeträge stärkt, um die Teilhabe am Kapitalmarkt zu fördern. Eine Beispielrechnung zeigt, dass eine monatliche Einzahlung von 50 Euro über 30 Jahre zu 25.200 Euro eingesetzten Kapitals führt, die bei einer jährlichen Rendite von 5 Prozent auf rund 56.700 Euro anwachsen können.

Professor Jörg Rocholl, Präsident der ESMT Berlin, warnt jedoch vor kurzfristigen Finanzierungsbedürfnissen und erinnert an die Volatilität der Börse. Er rät dazu, langfristig zu denken, da der Zinseszins-Effekt erst über Jahrzehnte sein volles Potenzial entfalten kann. Das Geld ist primär für den Ruhestand konzipiert, und eine vorzeitige Auszahlung führt meist zur Rückzahlung der erhaltenen staatlichen Förderungen, was die Lockerehaltung des Kapitals notwendig macht.

Steuervorteile und praktische Umsetzung

Die steuerliche Behandlung des Altersvorsorgedepots ist für die meisten Sparer vorteilhaft, da Einzahlungen bis zu 1800 Euro pro Jahr von der Steuer abgesetzt werden können. Steuerexperte Sascha Matussek erklärt, dass das Finanzamt automatisch prüft, ob die staatliche Zulage oder der Steuervorteil für den einzelnen Anleger vorteilhafter ist. Im Ruhestand werden die Auszahlungen zwar versteuert, jedoch greift dann oft ein niedrigerer persönlicher Steuersatz als während der Erwerbstätigkeit.

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Verbraucherschützerin Dorothea Mohn empfiehlt dringend, eine separate Notfallreserve auf einem Tagesgeldkonto zu führen, anstatt auf das Altersvorsorgedepot zurückzugreifen. Diese Trennung soll sicherstellen, dass die langfristigen Sparziele nicht durch unvorhergesehene Ausgaben gefährdet werden. Mit der Einführung des neuen Depots soll somit nicht nur die finanzielle Absicherung verbessert, sondern auch das finanzielle Selbstbestimmungsgefühl der Bürger gestärkt werden.