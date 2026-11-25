Altersvorsorgedepot 2027: Experte erklärt, welche Gebühren wichtig sind, warum Prämien täuschen können und worauf Sparer achten sollten.

Das Altersvorsorgedepot startet 2027. Doch welche Angebote lohnen sich? Vorsorge-Experte Rolf Henning Hackel erklärt, warum die laufenden Kosten wichtiger sind als Prämien und Gratisangebote. Dutzend Anbieter haben inzwischen ein Altersvorsorgedepot angekündigt , vom Neobroker bis zur großen Filialbank.

Zertifiziert ist nach unserem Stand aber noch keines. Und ohne Zertifikat vom Bundeszentralamt für Steuern gibt es keine Förderung. Die Neobroker sind dabei klar schneller. Sie haben als Erste Preise genannt, während viele klassische Banken bisher kaum mehr verraten als den Starttermin.

Also read Partnachklamm Garmisch-Partenkirchen: Preisanpassung 2027 und Besucherlenkung

Man muss deshalb ehrlich sagen: Vieles ist im Moment noch Ankündigung und kein Vertrag. Rolf Henning Hackel ist Diplom-Jurist und seit über zwei Jahrzehnten an der Schnittstelle von Vertrieb, Finanztechnologie und Recht tätig. Als mehrfacher Gründer, Vorstand und Geschäftsführer im FinTech- und WealthTech-Umfeld hat er Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungs-Plattformen im stark regulierten deutschen Markt verantwortlich mit aufgebaut. Aktuell betreibt er den VergleichIch würde mich von der Zahl in der Werbung nicht leiten lassen.

Wichtiger ist, was das Depot jedes Jahr insgesamt kostet. Dazu gehören die Depotgebühr, die Kosten der Fonds und die Gebühren für Käufe und Verkäufe, zusammen spricht man von den Effektivkosten. Je niedriger dieser Wert ist und je länger der Anbieter ihn garantiert, desto besser. Für die einfache Grundvariante, das sogenannte Standardprodukt, erlaubt der Gesetzgeber höchstens ein Prozent im Jahr.

Advertisement

Das ist eine Obergrenze und sollte nicht der Maßstab sein. Gute ETF-Angebote liegen weit darunter. Ich sage es mal so: Eine Prämie zahlt der Anbieter einmal, die Kosten zahlen Sie jedes Jahr. Beides.

Einige Häuser haben schon konkrete Preise veröffentlicht, und die sind teilweise wirklich gut, bis hin zu Depots ohne Depotgebühr und mit erstatteten Fondskosten. Andere werben bisher vor allem mit Prämien und sagen zu den laufenden Kosten gar nichts. Das ist allerdings eine Momentaufnahme. Bis zum Start sind es noch gut sieben Wochen, da wird sich einiges tun.

Von den 79 Anbietern, die wir beobachten, haben bisher erst 15 ihre Kosten genannt. Eine Prämie nimmt man gern mit, aber sie sollte nicht über den Anbieter entscheiden. Bei 30 oder 40 Jahren Laufzeit ist schon ein kleiner Unterschied bei den Kosten am Ende mehr wert als jede einmalige Prämie. Ein Rechenbeispiel: Wer 35 Jahre lang 100 Euro im Monat einzahlt, hat bei 0,2 Prozent Kosten im Jahr am Ende rund 8000 Euro mehr als bei 0,5 Prozent.

Gegenüber einem Prozent sind es sogar rund 20.000 Euro, wenn man 6 Prozent Rendite vor Kosten annimmt. Ein Bonus ist einmal, die Kosten sind für immer. Die Depotgebühr ist nur ein Teil der Rechnung. Ich würde mir drei Dinge ansehen.

Was kostet das Depot insgesamt pro Jahr, also einschließlich der Fondskosten? Welche ETFs stehen zur Auswahl und gelten die günstigen Konditionen für alle oder nur für einige? Und was kosten Einzelkäufe, Umschichtungen oder später der Wechsel zu einem anderen Anbieter? Der Kostendeckel von einem Prozent gilt nur für das Standardprodukt.

Wer sein Depot frei zusammenstellt, hat keine gesetzliche Obergrenze. Ein günstiges Depot mit teuren Fonds ist am Ende eben teuer. Die wichtige Zahl steht leider selten in der Überschrift. Ich würde das nicht verteufeln.

Advertisement

Ein Gratisjahr ist völlig in Ordnung, solange man weiß, was danach kommt. Die Altersvorsorge läuft ja Jahrzehnte, so eine Aktion meist ein oder zwei Jahre. Vor dem Abschluss sollte man deshalb fragen, was das Depot kostet, wenn die Aktion ausläuft, und ob sie für alle Fonds gilt. Entscheidend ist der Preis danach, nicht der am Anfang.

Am Gesetz liegt es nicht, das ist seit Ende Mai verkündet. Jedes Produkt braucht vor dem Vertrieb aber ein Zertifikat. Zuständig ist dafür übrigens das Bundeszentralamt für Steuern und nicht die BaFin, wie man oft liest. Anträge nimmt das Amt seit September an, nur müssen dafür die Vertragsunterlagen fertig sein.

Genau daran sitzen die Häuser gerade, an der Fondsauswahl, am Kostenmodell und an den Abläufen für Zulagen und Wechsel. Verkaufen darf vor dem 1. Januar 2027 ohnehin niemand. Mein Eindruck ist, dass alle mit Hochdruck arbeiten.

Aber niemand will als Erster mit der falschen Kalkulation an den Start gehen. Die Wochen bis dahin sind gut genutzt, wenn man sich informiert und die Konditionen vergleicht, sobald sie veröffentlicht sind. Wer sich auf eine Warteliste setzt, legt sich damit übrigens noch nicht fest. Sie wollen FOCUS online als bevorzugte Quelle bei Google hinterlegen?

Voraussetzung für diese Einstellung ist ein Google-Konto. Die Einstellung selbst benötigt nur wenige Klicks.