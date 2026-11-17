Das Altersvorsorgedepot ersetzt ab 2027 die Riester-Rente. Erfahren Sie alles zu den maximalen Einzahlungen von bis zu 13.680 Euro, den Steuervorteilen und den Grenzen des geförderten Sparens.

Das neue Altersvorsorgedepot wird ab 2027 als Nachfolger der Riester-Rente eingeführt und bietet Versicherten erweiterte Möglichkeiten zur individuellen Altersvorsorge. Im Gegensatz zum bisherigen System können Sparer deutlich mehr als die zur maximalen Förderung notwendigen 1800 Euro pro Jahr einzahlen, was insbesondere für Einkommensstärkere attraktiv sein kann.

Investitionsvolumen und staatliche Zuschüsse

Der Staat unterstützt die Altersvorsorge mit jährlichen Förderungssätzen von bis zu 540 Euro pro Person, sofern jährlich 1800 Euro in zertifizierte Finanzprodukte fließen. Jeder Anbieter stellt mindestens ein Standardprodukt zur Verfügung, dessen Gesamtkosten einen Prozentpunkt der angelegten Summe nicht überschreiten dürfen.

Also read Altersvorsorgedepot ab 2027: Bis zu 540 Euro vom Staat

Sparer besitzen die Option, bis zu zwei separate Verträge abzuschließen, in die jeweils maximal 6840 Euro investiert werden können. Dies erlaubt Einzahlungen von insgesamt 13.680 Euro pro Jahr. Abzüglich der förderfähigen 1800 Euro können so weitere 11.880 Euro pro Jahr ohne staatliche Anreize eingezahlt werden.

Bei einer angenommenen Rendite von 6,5 Prozent nach Kosten können Sparer nach 30 Jahren ein Vermögen von rund 1,3 Millionen Euro aufbauen. Die insgesamt ausbezahlten 16.200 Euro an staatlicher Förderung haben sich in diesem Zeitraum mehr als verdreifacht.

Advertisement

Steuerliche Behandlung und Auszahlungsmodalitäten

Beim Umschichten innerhalb des Altersvorsorgedepots fallen keine Steuern an, und die Vorabpauschale bei wiederanlegenden ETF-Sparplänen entfällt. Diese Regelung gilt sowohl für den geförderten als auch für den ungeförderten Teil des Depots und erhöht die Attraktivität der langfristigen Anlage.

Im Ruhestand ist eine strenge Trennung zwischen den beiden Depotteilen erforderlich. Vom geförderten Teil dürfen höchstens 30 Prozent als einmalige Auszahlung entnommen werden, wobei das gesamte Kapital mit dem persönlichen Steuersatz besteuert wird. Der verbleibende Rest muss in einen Auszahlungsplan oder eine lebensrente fließen.

Der ohne Förderung angesparte Teil kann hingegen vollständig als einmalige Summe ausgezahlt werden. Dabei gilt das Halbeinkünfteverfahren, bei dem nur die Hälfte der Erträge mit dem persönlichen Steuersatz versteuert wird. Wurde das Kapital jedoch weniger als zwölf Jahre investiert, greift die Abgeltungsteuer auf die gesamten Erträge.

Alternativen und Risiken der Flexibilität

Die Auszahlungsrate unterliegt bei einem Zahlungsbeginn mit 65 Jahren dem persönlichen Steuersatz. Startet der Auszahlplan mit 67 Jahren, sinkt der zu versteuernde Anteil auf 17 Prozent. Bei einer lebenslangen Rente wird das Geld bis zum Tod garantiert ausgezahlt, was Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg als attraktiv, aber kostenintensiv bewertet.

Advertisement

Niels Nauhauser weist darauf hin, dass Rentenversicherungen nur vorsichtig anlegen können, um Garantien zu gewährleisten, was zu niedrigeren Renditen führt. Stefanie Kühn warnt davor, allein steuerlicher Gründe wegen mehr als die förderfähigen 1800 Euro einzuzahlen, da die langfristige Rentabilität schwer vorhersehbar ist.

Marcel Reyers von der Finanzplanervereinigung Financial Planning Standard Board betont, dass die Auszahlphase zwischen 65 und 67 Jahren beginnen muss. Wer plant, den Ruhestand außerhalb der EU zu verbringen, riskiert den Verlust der staatlichen Förderung und sollte alternative Produkte wie die Netto-Police prüfen.