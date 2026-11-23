Das Altersvorsorgedepot ersetzt 2027 die Riester-Rente. Erfahren Sie mehr zu maximalen Einzahlungen, Steuervorteilen, Auszahlungsregeln und sinnvollen Sparalternativen.

Deutschlands Rentenlandschaft befindet sich im Umbruch. Mit dem Slogan "Deutschland macht Rente" werben Finanzdienstleister aktuell intensiv um Kunden für ihre neuen Produkte. Der Kern dieses Wandels ist das Altersvorsorgedepot, das ab dem Jahr 2027 offiziell die Riester-Rente ablösen wird. Dieses Instrument soll den Bürgern eine staatlich geförderte, flexible und kostengünstige Alternative zu den alten Modellen bieten. Experten betonen jedoch, dass ein reiner Fokus auf die Förderung oft nicht ausreicht, um im Alter finanziell unabhängig zu sein. Wer seinen Ruhestand gesichert gestalten möchte, muss die komplexen Regeln zu Einzahlungen, Steuern und Auszahlungen genau verstehen.

Staatliche Förderung und Investitionsmöglichkeiten

Das Altersvorsorgedepot ist primär als gefördertes Produkt konzipiert, doch die Spielräume für Sparer sind größer als bei der alten Riester-Rente. Pro Person stehen jährlich staatliche Zuwendungen in Höhe von maximal 540 Euro zur Verfügung. Um diese Höchstsumme zu erhalten, müssen Anleger ab 2027 mindestens 1800 Euro pro Jahr in ein zertifiziertes Finanzprodukt einzahlen. Der Staat beteiligt sich also direkt an der Altersvorsorge, wenn die private Leistung diesen Schwellenwert überschreitet.

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Neben dem geförderten Teil ist es den Sparerinnen und Sparer erlaubt, darüber hinausgehende Beträge zu investieren. Insgesamt sind bis zu zwei separate Verträge zulässig, in die jeweils maximal 6840 Euro eingezahlt werden können. Abzüglich der 1800 Euro für die maximale Förderung, verbleiben somit noch 5040 Euro pro Vertrag, die ohne staatliche Zuschüsse angespart werden können. Kombiniert man beide verfügbaren Verträge, lassen sich damit weitere 11.880 Euro jährlich ungefördert anlegen.

Die Kostenstruktur ist durch strenge Regularien begrenzt. Jeder Anbieter muss mindestens ein Standardprodukt anbieten, dessen Gesamtgebühren die angelegte Summe nicht übersteigen dürfen. Die Obergrenze für diese Gebühren liegt bei einem Prozent. Natürlich dürfen Anbieter auch Depots mit höheren Kostenstrukturen anbieten, doch der Standard bietet eine transparente und kosteneffiziente Basis für den langfristigen Vermögensaufbau.

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Steuerliche Vorteile und Renditepotenzial

Ein entscheidender Vorteil des Altersvorsorgedepots liegt in der steuerlichen Behandlung während der Ansparphase. Im Gegensatz zu anderen Anlageformen wie wiederanlegenden ETF-Sparplänen fällt die sogenannte Vorabpauschale hier nicht an. Dies entlastet Sparer erheblich, da keine Steuern auf fiktive Erträge gezahlt werden müssen, bevor diese tatsächlich ausgeschüttet werden. Zudem ist das Umschichten von Wertpapieren innerhalb des Depots steuerfrei möglich, was eine dynamische Portfolioanpassung ohne Nachteile ermöglicht.

Das Potenzial für langfristiges Wachstum ist statistisch beeindruckend. Geht man von einer durchschnittlichen Rendite von 6,5 Prozent nach Kosten über einen Zeitraum von 30 Jahren aus, können bei maximaler Ausnutzung beider Verträge rund 1,3 Millionen Euro angespart werden. Die gesamte staatliche Förderung in Höhe von 16.200 Euro hat sich in diesem Szenario mehr als verdreifacht, was die Hebelwirkung der staatlichen Unterstützung unterstreicht.

Bei der geplanten Vermögensbildung ist jedoch Vorsicht geboten. Selbst bei optimistischen Renditeannahmen muss das Depot als fester Bestandteil der Strategie verstanden werden. Es ist kein Allheilmittel, sondern ein Baustein, der mit den richtigen Rahmenbedingungen funktioniert. Wer seine Altersvorsorge strategisch aufbaut, profitiert von der combination von staatlichen Anreizen und dem Zinseszins-Effekt.

Regelungen zur Auszahlung und Besteuerung

Im Ruhestand treten komplexe Regeln in Kraft, die zwischen dem geförderten und dem ungeförderten Teil des Kapitals unterscheiden müssen. Der geförderte Anteil ist stark reglementiert: Höchstens 30 Prozent des geförderten Kapitals dürfen als einmalige Teilauszahlung abgehoben werden. Das gesamte Auszahlungsvolumen wird dabei mit dem persönlichen Steuersatz besteuert. Der verbleibende Rest muss zwingend in einen Auszahlplan einfließen oder als lebenslange Rente ausgezahlt werden.

Für den ungeförderten Teil gelten deutlich liberalere Bedingungen. Hier kann das gesamte Kapital jederzeit vollständig als einmalige Auszahlung in Anspruch genommen werden. Bei dieser Art der Entnahme kommt das Halbeinkünfteverfahren zur Anwendung. Das bedeutet, dass nur die Hälfte der erzielten Erträge mit dem persönlichen Steuersatz versteuert wird. Diese Regelung gilt jedoch nur, wenn das Geld mindestens zwölf Jahre investiert war. Bei einer kürzeren Laufzeit fällt die Abgeltungsteuer auf die vollen Erträge an.

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Die Wahl des Auszahlbeginns hat erhebliche steuerliche Konsequenzen. Beginnt ein Auszahlplan mit 65 Jahren, unterliegt ein bestimmter Prozentsatz der Auszahlungsrate der persönlichen Besteuerung. Startet die Auszahlung mit 67 Jahren, reduziert sich dieser zu versteuernde Anteil auf 17 Prozent. Wer sich für eine lebenslange Rente entscheidet, erhält bis zum Tod garantierte Zahlungen, wobei die Steuerbehandlung wiederum den Regeln des Auszahlplans folgt.

Kritik, Alternativen und Risiken

Trotz der Vorteile warnen Experten vor blindem Vertrauen in die Produktstruktur. Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg betont, dass Rentenversicherungen aufgrund ihrer vorsichtigen Anlagestrategie deutlich niedrigere Renditen als Sparpläne erzielen können. Die Kosten sind dabei oft höher, was die langfristige Ertragskraft schmälert. Das Altersvorsorgedepot bietet hier durch die Möglichkeit der Aktienbeteiligung einen echten Mehrwert, bleibt aber unflexibel in der Auszahlphase.

Marcel Reyers, Vorstand der Finanzplanervereinigung Financial Planning Standard Board, weist auf ein spezifisches Risiko für Auslandsdeutsche hin. Wer plant, den Ruhestand außerhalb der Europäischen Union zu verbringen, läuft Gefahr, die staatliche Förderung zurückzahlen zu müssen. Diese Einschränkung ist ein kritischer Faktor, der bei der Produktwahl unbedingt berücksichtigt werden muss.

Auch Stefanie Kühn, Finanzplanerin und Fachautorin, warnt davor, die Anlageentscheidung ausschließlich von Steuervorteilen leiten zu lassen. Es wird in 30 oder mehr Jahren extrem schwierig sein, exakt nachzuvollziehen, ob die getroffene Entscheidung im Nachhinein wirtschaftlich sinnvoll war. Die Netto-Police, eine Form der Rentenversicherung mit regelmäßigen kleinen Einzahlungen, wird von vielen Experten ebenfalls kritisch gesehen, da die Kostenstruktur oft ungünstig ist. Wer langfristig reich werden will, muss Alternativen zum klassischen Altersvorsorgedepot sorgfältig abwägen und nicht nur auf staatliche Förderung vertrauen.