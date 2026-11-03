Altersvorsorgedepot: Förderung, Steuern und Alternativen ab 2027

Das neue Altersvorsorgedepot ersetzt ab 2027 die Riester-Rente. Wir zeigen die Förderhöhe von 540 Euro, Steuern bei der Auszahlung und sinnvolle Alternativen.

Das geplante Altersvorsorgedepot wird ab 2027 die bestehende Riester-Rente als staatlich geförderten Baustein der privaten Altersvorsorge ablösen. Finanzdienstleister werben bereits jetzt mit dem neuen Produkt, das durch deutlich höhere Einzahlungsmöglichkeiten attraktiv wirken soll. Experten betonen jedoch, dass dieses Depot zwar ein wichtiger Teil der Altersabsicherung ist, aber nicht die einzige Option darstellt. Im Vergleich zu anderen Finanzprodukten gibt es spezifische Vor- und Nachteile, die Anleger sorgfältig abwägen müssen.

Hohe Förderung und flexible Einzahlungen

Ab dem Jahr 2027 kann jeder Bürger jährlich bis zu 540 Euro staatliche Förderung für das Altersvorsorgedepot erhalten. Die Voraussetzung dafür ist, dass mindestens 1800 Euro pro Jahr in ein zertifiziertes Finanzprodukt eingezahlt werden. Jedes Finanzinstitut muss dabei mindestens ein Standardprodukt anbieten, dessen Gesamtkosten maximal ein Prozent der angelegten Summe betragen dürfen. Es bestehen jedoch auch Möglichkeiten, Depots mit höheren Gebühren zu wählen.

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Interessant für Einkommensstärkere ist, dass deutlich mehr als die förderrelevanten 1800 Euro eingezahlt werden können. Insgesamt sind bis zu zwei Verträge pro Person zugelassen, in die jeweils maximal 6840 Euro fließen können. Über diese beiden Verträge hinweg lassen sich zusätzlich 11.880 Euro pro Jahr ohne staatliche Förderung ansparen. Die Flexibilität bei der Einzahlung macht das Produkt besonders vielseitig für unterschiedliche Lebenssituationen.

Steuervorteile und Renditechancen

Bei einer angenommenen Rendite von 6,5 Prozent nach Kosten könnten Anleger in 30 Jahren rund 1,3 Millionen Euro zusammenbringen. Die insgesamt ausgezahlten 16.200 Euro an staatlicher Förderung haben sich in diesem Zeitraum mehr als verdreifacht. Während der Ansparphase entfallen beim Umschichten der Werte keine Steuern. Auch die Vorabpauschale, die bei wiederanlegenden ETF-Sparplänen sonst anfällt, wird bei diesem Produkt nicht erhoben.

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Die steuerliche Behandlung unterscheidet sich jedoch deutlich, sobald das Geld abgerufen wird. Beim geförderten Teil dürfen maximal 30 Prozent des Kapitals als Einmalbetrag ausgezahlt werden. Das gesamte Kapital dieser Teilauszahlung wird mit dem persönlichen Steuersatz des Investors besteuert. Der verbleibende Rest muss zwingend in einen Auszahlungsplan fließen oder als lebenslange Rente ausgezahlt werden, um die Förderung zu behalten.

Unterschiede bei der Auszahlung

Der ohne staatliche Förderung angesparte Teil des Altersvorsorgedepots bietet mehr Flexibilität. Dieses Kapital kann komplett auf einmal ausgezahlt werden. In diesem Fall gilt das sogenannte Halbeinkünfteverfahren. Dabei wird nur die Hälfte der erzielten Erträge mit dem persönlichen Steuersatz versteuert. War das Geld jedoch weniger als zwölf Jahre investiert, greift stattdessen die Abgeltungsteuer auf die gesamten Erträge.

Bei einer schrittweisen Auszahlung über einen Auszahlplan hängt die steuerliche Belastung vom Beginn des Ruhestands ab. Startet der Auszahlplan mit 65 Jahren, werden 18 Prozent der Auszahlungsrate mit dem persönlichen Steuersatz belegt. Beginnt die Auszahlung mit 67 Jahren, sinkt dieser steuerpflichtige Anteil auf 17 Prozent. Diese Regelungen gelten sowohl für den geförderten als auch für den ungeförderten Teil des Depots.

Kritik und alternative Produkte

Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg weist darauf hin, dass lebenslange Rentenguarantien oft mit niedrigeren Renditen und höheren Kosten verbunden sind. Finanzplaner wie Marcel Reyers warnen vor der unflexiblen Auszahlphase zwischen 65 und 67 Jahren. Wer seinen Ruhestand außerhalb der EU verbringen möchte, riskiert sogar, die gesamte staatliche Förderung zurückzahlen zu müssen.

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Als Alternative zur Netto-Police, einer Form der Rentenversicherung, gelten oft herkömmliche Lebensversicherungen mit Garantiezinsen. Beide Produkte werden von Experten aufgrund ihrer hohen Kosten häufig als wenig sinnvoll kritisiert. Stefanie Kühn rät dringend davon ab, nur aus steuerlichen Gründen mehr in das Altersvorsorgedepot einzuzahlen als für die maximale Förderung nötig ist. Die langfristige Transparenz und Rentabilität bleiben sonst oft unklar.