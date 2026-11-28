Das neue Altersvorsorgedepot bietet staatliche Zulagen bis zu 540 Euro plus Kinderzulagen. Experten wie Swetlana Eberz und Dirk Grunert zeigen die Renditechancen auf.

Ab Januar 2027 tritt in Deutschland ein neues Instrument zur privaten Altersvorsorge in Kraft, das Sparer direkt am Aktienmarkt beteiligt. Das sogenannte Altersvorsorgedepot (AVD) ermöglicht es Bürgern, ihre Rücklage durch staatliche Förderungen signifikant zu erweitern. Vier Finanzexperten haben die Vor- und Nachteile dieses Modells analysiert und erklären, warum sich die Anlageform für langfristige Investoren lohnen kann.

Rechnerische Potentiale der staatlichen Förderung

Die ETF-Expertin Swetlana Eberz hat die finanziellen Auswirkungen des neuen Modells für sich und ihre Familie detailliert durchgerechnet. Bei einer monatlichen Einzahlung von 150 Euro summieren sich die eigenen Beiträge auf 1800 Euro pro Jahr. Hinzu kommt eine staatliche Grundzulage von 540 Euro jährlich. Für ihren Sohn erhält die Familie zusätzlich eine Kinderzulage von 300 Euro pro Jahr, solange Kindergeld bewilligt wird.

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Durch diese Zusatzzahlungen erhöht sich das jährliche Investmentvolumen für die Rente von 1800 Euro auf bis zu 2640 Euro. Eberz verweist dabei stark auf den Zinseszinseffekt, der über lange Zeiträume besonders stark wirkt. Bei einer unterstellten jährlichen Rendite von acht Prozent würden allein aus den staatlichen 540 Euro Grundzulage nach 30 Jahren rund 61.200 Euro erwirtschaftet werden.

Betrachtet man den kompletten Zeitraum unter Einbeziehung der Kinderzulage für etwa 20 Jahre, so beläuft sich der gesamte angesparte Betrag inklusive der erzielten Renditen auf knapp 97.000 Euro. Dieser Rechenweg verdeutlicht das massive Wachstumspotenzial, das durch die Kombination aus eigenem Sparbeitrag und staatlichen Zuschüssen entsteht.

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Langfristiger Anlagehorizont und Risikofaktoren

Der Kapitalmarkt-Experte Dirk Grunert plant, das neue Altersvorsorgedepot aktiv zu nutzen. Er beabsichtigt, für jede seiner drei Töchter ein separates Depot anzulegen, um den frühen Startzeitpunkt maximal auszunutzen. Grunert argumentiert, dass je früher man beginnt, desto stärker wirkt der Zinseszins, da das Geld über Jahrzehnte breit gestreut in ETFs und Fonds wachsen kann.

Neben den Chancen warnt der Experte jedoch auch vor den spezifischen Risiken des Modells. Es gibt keine Garantie für die Höhe der Beiträge oder des Kapitalerhalts. Das investierte Geld ist bis zum Bezug der Rente vollständig gebunden, was die Liquidität einschränkt. Daher sei das Modell vor allem für Menschen mit einem sehr langen Anlagehorizont sinnvoll.

Emotionale Disziplin und steuerliche Hebel

Der Banker Pascal Nörrenberg sieht das stärkste Argument in der einzigartigen staatlichen Zulage, die am freien Markt so nicht verfügbar ist. Er bewertet die lange Bindungsfrist sogar als positiven Faktor. Sie erzwingt eine disziplinierte Anlagestrategie und schützt Investoren davor, sich in Momenten der Unsicherheit von Emotionen leiten zu lassen und vorschnell zu verkaufen.

Die Steuerberaterin Jennifer Frenken hebt einen zweiten steuerlichen Vorteil hervor. Die Beiträge werden als Sonderausgaben abgezogen, während die geförderten Leistungen später mit dem individuellen Steuersatz besteuert werden. Dies bietet einen klaren Vorteil, wenn der persönliche Steuersatz im Ruhestand niedriger ist als heute.

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Frenken erklärt, dass insbesondere Personen, die aktuell hoch besteuert werden und im Rentenalter mit niedrigeren Einkünften rechnen, aus dieser Konstruktion einen echten Vermögensvorteil schlagen können. Die Differenz zwischen aktueller und späterer Steuerbelastung wirkt wie ein zusätzlicher Renditebooster auf das angesparte Kapital.

Zusammenfassung der Förderbedingungen und Rahmen

Die maximal mögliche staatliche Grundzulage beträgt 540 Euro pro Jahr bei einer jährlichen Eigenanlage von 1800 Euro. Für jedes kindergeldberechtigte Kind kommt eine weitere Zulage von 300 Euro jährlich hinzu. Wer das Depot vor dem 25. Geburtstag eröffnet, kann einmalig einen Berufseinsteigerbonus in Höhe von 200 Euro erhalten.

Der besondere Reiz für Finanzprofis liegt darin, dass der staatliche Zuschuss über viele Jahrzehnte mitinvestiert wird. Die tatsächliche Höhe des Endvermögens hängt jedoch stark von der erreichten Rendite, den anfallenden Kosten sowie der späteren Besteuerung ab. Das Modell ist somit eine strategische Ergänzung zum klassischen Rentensystem.