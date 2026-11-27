Ab Januar startet das Altersvorsorgedepot. Der Staat fördert damit die private Vorsorge. Vorteile, Risiken, Kosten – für wen es sich lohnt und worauf Verbraucherinnen und Verbraucher achten sollten.

und Anleihen. Die Idee ist, dass Verbraucherinnen und Verbraucher monatlich Geld an den Kapitalmärkten anlegen, der Staat noch etwas dazu gibt und sich die Summe im die Laufe der Jahre mit den steigenden Kursen an der Börse vermehrt.

Experten rechnen im Schnitt mit sechs bis acht Prozent Gewinn. Kevin Birk von der Universität Augsburg ist davon überzeugt, "dass es wirklich die Altersvorsorge voranbringen kann". Er hat zum Altersvorsorgedepot promoviert und sieht vor allem die Chance, dass damit auch Menschen in den Aktienmarkt einsteigen, die dort bisher noch nicht aktiv gewesen sind. Der Vorteil: In den vergangenen Jahrzehnten sind die Kurse an der Börse insgesamt gestiegen, auch wenn es zwischenzeitlich Kurseinbrüche gab.

Advertisement

Advertisement

In den zurückliegenden Jahren waren die Kursgewinne sogar "sehr gut", sagt Birk. Davon könnten Sparerinnen und Sparer profitieren. Eine Garantie, dass sich die Aktienmärkte auch in Zukunft so weiterentwickeln, gebe es allerdings nicht. Aktieninvestitionen sind riskant, darauf weist auch Professor Marco Wilkens vom Lehrstuhl Finanz- und Bankwirtschaft der Uni Augsburg hin.