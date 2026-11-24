Kirsten Schwalbe interessierte sich laut eigener Aussage nie groß für Politik. Eine aktuelle Recherche belegt nun aber ihr Partei-Engagement.

Wieso wird die CDU auf Demos von Campact mit Nazis verglichen? Felix Kolb ist einer der Gründer von Campact und war zu Gast bei framed.

Melanie Amann, Chefredakteurin Digital der FUNKE-Zentralredaktion, spricht mit ihm über die Nazi-Vergleiche der Union und wieso gegen eine demokratische Partei Kampagnen betrieben werden. Lange unentdeckt, aber nicht vergessen. Im März dieses Jahres feierte Kirsten Schwalbe Geburtstag. Die 112-Jährige wurde zu diesem Anlass im Oktober als älteste lebendegeehrt.

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Doch kurze Zeit später veröffentlichte das unabhängige dänische Investigativ-Medium „Frihedsbrevet“ eine umfassende Recherche zu der Frau – die Unangenehmes zutage förderte.ein aktives Mitglied der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei Dänemarks gewesen sein. Das ergaben die Untersuchung der Dokumente des dänischen Nationalarchivs sowie die Aussagen zweier Historiker. Nach ihrem Eintritt in den dänischen Ableger derim Juli 1941 soll sie vom August 1943 bis Juli 1944 sogar als kommissarische Abteilungsgruppenleiterin und Frauengruppenleiterin in Holstebro fungiert haben.

Welche Art von Arbeit die 1914 geborene Frau genau übernahm, geht nicht aus den Dokumenten hervor. Die Historikerin Gry Scavenius Bertelsen erklärte gegenüber „Frihedsbrevet“ jedoch, dass sie als Gruppenleiterin eine „Führungsfunktion auf lokaler Ebene“ ausgeübt haben müsse. Und auch der Historiker Claus Bundgård Christensen bekräftigte, sie sei „mehr als ein gewöhnliches Mitglied“ gewesen. Ihren Eintritt in die DNSAP begründete Schwalbe im Gespräch mit dem Sender „TV Midtvest“ damit, ihr Mann habe sie gedrängt.

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„Damals haben sich die Frauen nicht mit so etwas befasst – das überließen sie den Männern“, sagte die Dänin. Allerdings soll sie der Recherche zufolge als „treues Mitglied“ gegolten haben. Im Juli 1944 legten Schwalbe, und auch ihr Mann Laurits Wilhelm, ihre Ämter nieder – waren jedoch weiterhin Mitglieder. Aus der Parteiführung hieß es, die zwei könnten „nicht im Vordergrund der Partei stehen“.

Die beiden Historiker betonten, dass sich aus den Dokumenten keine Ableitungen zu ihrer persönlichen Überzeugung gewinnen lassen. Diese Enthüllung hat nun weitreichende Konsequenzen für die Dänin und andere. Der Verlag Gyldendal etwa hatte ein Buch von Schwalbe veröffentlicht, in dem sie über ihre Erfahrungen während der Besatzung Dänemarks berichtete, ihre Parteizugehörigkeit jedoch komplett außen vor ließ.

„Es handelt sich um schwerwiegende Informationen, die das Buch und seine Prämisse in einem neuen Licht erscheinen lassen“, sagte die Verlagsleiterin für Sachbücher bei Gyldendal, Mette Korsgaard, gegenüber „Kristeligt Dagblad“. Der Verlag wolle „dieses Kapitel in Kirsten Schwalbes Leben eingehender beleuchten“ und dann entscheiden, wie mit dem Buch weiter verfahren werde. Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns.

Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Schwalbe selbst soll „tief betroffen“ von der Berichterstattung um ihre Person sein, wie ihre Familie „Frihedsbrevet“ mitteilte. Sie wolle sich nicht weiter dazu äußern und bat aus gesundheitlichen Gründen um Ruhe. Sie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert.

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