In Sachsen sind die Altkleidercontainer rückläufig, da die Qualität der Spenden gesunken und die Menge an nicht verwertbarem Müll gestiegen ist. Die Entsorgungskosten übersteigen mittlerweile die Erlöse aus dem Weiterverkauf, was die Sammler finanziell überfordert und das seit Jahren funktionierende Modell bedroht.

In Sachsen s Altkleidercontainern landen immer mehr unbrauchbare Textilien – und die kosten die Sammler mehr, als sie mit Kleidung verdienen. Warum das DRK nun um ein bewährtes System fürchtet.

Dresden - Die Anzahl der Altkleidercontainer ist in diesem Jahr in Sachsen erheblich zurückgegangen. Das ehemals tragfähige Modell habe sich zunehmend zu einem sozialen Kraftakt gewandelt, sagte Kai Kranich vom Deutschen Roten Kreuz in Sachsen.

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"Die verbleibenden Sammelstellen vermüllen zusehends und werden zu einem Schandfleck". Grund für den Rückbau der Container sind laut DRK die massiv veränderten Rahmenbedingungen. So lasse der drastische Preisverfall auf dem globalen Textilmarkt kaum noch Erlöse zu und die Qualität der gespendeten Kleidung sei gesunken, was die Wiederverwendbarkeit erschwere.