Nach Monaten voller Sorgen gibt es neue Hoffnung für Hamburgs Kultfestival. Doch die Rettung hat einen Haken.

Erst drohte dem beliebten Hamburger Kulturfestival das Aus. Jetzt will die Politik einspringen. Doch ganz ausgestanden sind die Sorgen nicht. Altona ohne Altonale?

Was für viele Hamburger kaum vorstellbar ist, drohte im kommenden Sommer bittere Realität zu werden. Seit Monaten kämpft eines der größten Kulturfestivals Norddeutschlands ums Überleben. Jetzt gibt es endlich gute Nachrichten: Die Altonale steht offenbar vor der Rettung! Wie der NDR berichtet, wollen SPD und Grüne das Festival und das dazugehörige Straßenkunstfestival STAMP in den kommenden beiden Jahren mit insgesamt 180.000 Euro zusätzlich unterstützen.

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Jeweils 90.000 Euro sollen 2027 und 2028 fließen – zusätzlich zu den bisherigen öffentlichen Zuschüssen von jährlich 185.000 Euro. Ein entsprechender Antrag liegt bereits vor. Am Mittwoch soll die Hamburgische Bürgerschaft darüber entscheiden..

Die Einnahmen aus Sponsoring und Werbung brachen ein, während die Kosten für Sicherheit, Technik und Energie immer weiter stiegen. Die öffentliche Förderung deckte zuletzt nur etwa 20 bis 25 Prozent der Gesamtkosten. Den großen Rest mussten die Veranstalter selbst auftreiben. Die Folgen bekamen auch die Besucher zu spüren: Aus einst 17 Festivaltagen wurden zehn, das Programm wurde zusammengestrichen, Honorare gekürzt und Getränkepreise erhöht.

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Um die Altonale in diesem Sommer überhaupt noch auf die Beine stellen zu können, starteten die Veranstalter eine Spendenkampagne. Doch damit war das grundlegende Finanzproblem nicht gelöst. Jetzt scheint das monatelange Zittern zumindest vorerst ein Ende zu haben. Altonale-Geschäftsführerin Heike Gronholz zeigte sich gegenüber dem NDR erleichtert und bestätigte, dass das Festival im kommenden Jahr stattfinden werde.

Über die zusätzliche Unterstützung der Politik sei man sehr dankbar. Ausführlicher will sie sich allerdings erst nach der Entscheidung der Bürgerschaft äußern. Ganz ohne Einschnitte geht es trotzdem nicht weiter. Um Kosten zu sparen, sollen die Altonale und STAMP künftig enger zusammenrücken.

Unter anderem wird die Werbung für beide Festivals zusammengelegt. Immerhin: Der Eintritt bleibt frei. Und einen Termin können sich die Hamburger auch schon im Kalender markieren: Vom 18. bis zum 27. Juni 2027 soll Altona wieder zur großen Bühne für Musik, Kunst, Theater, Tanz und Literatur werden.

Nach Angaben der Regierungsfraktionen zieht das Festival im Schnitt rund 200.000 Besucher pro Jahr an.

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„Miniatur Wunderland“ wird zum Filmset – und diese deutschen Stars sind dabei Ein endgültiges Happy End ist die Finanzspritze allerdings noch nicht. Denn die zusätzlichen Mittel sind zunächst nur für 2027 und 2028 vorgesehen. Wie es danach weitergeht, ist offen. Für die kommenden beiden Sommer sieht es aber wieder deutlich besser aus.

Vorausgesetzt, die Bürgerschaft gibt am Mittwoch grünes Licht. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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