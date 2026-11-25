Nach Monaten des Bangens fließt neues Geld. Kostenlos bleibt das Festival – doch ein großer Bereich wird umgebaut.

Monatelang bangten die Veranstalter der Altonale um die Zukunft des Festivals. Jetzt hat die Bürgerschaft entschieden. Straßenkünstler, Live-Musik und Theater mitten in Altona – seit mehr als 25 Jahren gehört die Altonale fest zum Hamburger Kultursommer.

Doch zuletzt stand sogar ihre Zukunft auf der Kippe. Seit Mittwochabend ist klar: Die Altonale bekommt zusätzliches Geld von der Stadt. Die Hamburgische Bürgerschaft hat einem Antrag von SPD und Grünen zugestimmt. Demnach erhalten die Altonale und das internationale Straßenkunstfestival STAMP für 2027 und 2028 insgesamt 180.000 Euro zusätzlich.

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Wie die Pressestelle der Bürgerschaft auf MOPO-Anfrage mitteilte, stimmte auch die Linke dafür. Die AfD votierte dagegen, die CDU enthielt sich. Ein Antrag der Christdemokraten, das Vorhaben zunächst in den Ausschüssen zu beraten, war zuvor gescheitert. Mit durchschnittlich 200.000 Besuchern pro Jahr zählt die Altonale zu den größten Kulturfestivals Norddeutschlands.

Doch wie die MOPO bereits im April berichtete, sind vor allem die Einnahmen aus Sponsoring und Anzeigenverkäufen seit 2023 massiv eingebrochen – allein im vergangenen Jahr um rund 155.000 Euro. Gleichzeitig sind die Kosten für die Organisation des Festivals immer weiter gestiegen. Die bisherige öffentliche Förderung von jährlich 185.000 Euro deckt gerade einmal 20 bis 25 Prozent der Gesamtkosten beider Festivals. Im Sommer waren die Veranstalter deshalb sogar auf eine Spendenkampagne angewiesen, um das Festival zu retten.

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Bereits am Montag hatte sich Altonale-Geschäftsführerin Heike Gronholz gegenüber dem NDR dankbar für die geplante finanzielle Unterstützung gezeigt. Über die Finanzierungslücke sei lange verhandelt worden. Jetzt ist auch die politische Entscheidung gefallen. Ganz ohne Einschnitte geht es allerdings nicht weiter.

Um Geld zu sparen, soll das Straßenkunstfestival STAMP künftig stärker in die Altonale integriert werden. Beide Festivals sollen weiterhin jährlich stattfinden, allerdings unter einem gemeinsamen Konzept. Auch bei der Werbung wollen die Veranstalter laut NDR künftig Kosten sparen. Für die Hamburger bleibt eine wichtige Nachricht: Der Eintritt ist weiterhin frei.

Und auch den Termin können sich die Besucher schon im Kalender markieren: Vom 18. bis zum 27. Juni 2027 wird Altona wieder zur Bühne für Musik, Kunst, Theater und Literatur. Wie es mit der Finanzierung nach 2028 weitergeht, ist allerdings noch offen. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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