Altruisten-Kult in GTA 5: Absurd, unangenehm, aber auch düster

Die Altruisten-Sekte in GTA 5 ist bekannt für ihre absurden Sprüche und ihre Ablehnung von Jugend, Konsum und modernen Technologien. Das Camp, das sie bewohnen, ist abgelegen und von Mauern umgeben, mit einfachen Holzbauten und verlassen wirkenden Gebäuden. Die Gruppe hat ihre eigene Website, um ihre Ideologie zu verbreiten, und sie verurteilen die Gesellschaft außerhalb ihres Camps. Die Entscheidung, jemanden mitzunehmen und zu einem Treffen mit ihnen zu fahren, führt zu einer eigenen Schießerei im Camp und bietet die Möglichkeit, Geld und Waffen zu finden.

oben in den Bergen gehört für mich ziemlich weit nach oben auf diese Liste. Beim ersten Mal wirkt das Ganze fast wie ein typischer GTA-Witz.

Irgendwelche halbnackten alten Männer, ein abgelegenes Camp, ein paar wirre Sprüche über die moderne Welt und junge Menschen. Absurd, unangenehm, aber eben auch so überdreht, dass man es leicht als reine Satire abtut. Chiliad Mountain State Wilderness , auch weit im Norden von San Andreas, westlich des Mount Chiliad und abseits der großen Straßen. Wer es selbst finden will, sollte auf der Karte nach dem abgelegenen Lager nördlich von Raton Canyon suchen.

Schon der Ort erzählt viel über diese Gruppe: Das Camp wirkt fast vollständig von der Außenwelt abgeschnitten, ist von Mauern umgeben und besteht aus einfachen Holzbauten, Wachtürmen, verlassen wirkenden Gebäuden und alten Versorgungsanlagen. Das Altruisten-Camp liegt abgeschottet in den Bergen von San Andreas. Schon aus der Ferne wirkt der Ort weniger wie ein normaler Schauplatz und mehr wie eine Warnung. Offiziell erklärt GTA 5 den Kult nur über Andeutungen.

Einen klaren Ursprung oder eine große Hintergrundmission gibt es nicht. Sicher ist nur: Die Altruisten verachten Jugend, Konsum, moderne Technik und die Gesellschaft außerhalb ihres Camps. Ihr genaues Ziel bleibt vage, und gerade diese Lücke macht den Ort so unangenehm. Besonders absurd ist, dass ausgerechnet diese Sekte, die gegen fast alles Moderne wettert, ihre Ideologie über eine eigene Website verbreitet.

Das ist kein Logikfehler, sondern vermutlich einer der besten Rockstar-Gags an der ganzen Gruppe:Das Internet ist natürlich furchtbar, außer, man braucht es gerade selbst für die eigene Propaganda. Wirkt auch in der heutigen Zeit noch fast erschreckend passend, oder? Ich mag GTA 5 bis heute vor allem dann, wenn das Spiel nicht laut schreit: »Schau mal, wie verrückt ich bin!

«, sondern seine unangenehmsten Geschichten fast beiläufig versteckt. Genau solche Nebenmomente sorgen für mich dafür, dass Los Santos auch Jahre später noch nicht völlig auserzählt wirkt. Das Camp ist zwar grundsätzlich Teil der Spielwelt, aber nicht einfach ein normaler Ort, an dem man gemütlich vorbeischaut. Das Tor ist in der Regel geschlossen, und wer sich als Michael oder Franklin Zugang verschafft, wird von den Altruisten nicht gerade freundlich empfangen.

Trevor ist der entscheidende Sonderfall. Pro abgelieferter Person gibt es 1.000 GTA-Dollar. Rein praktisch ist das also kein besonders lukrativer Nebenverdienst, zumal ihr damit alternative Ausgänge einzelner Zufallsereignisse verpasst. Der eigentliche Reiz liegt eher darin, dass GTA 5 euch diese düstere Option überhaupt anbietet.

: Die Altruisten verraten Trevor, greifen ihn an und lösen damit eine eigene Schießerei im Camp aus. Danach könnt ihr dort unter anderem Geld und Waffen finden. Wenn Trevor mit einem Opfer zum Camp fährt, schaltet sich das Autoradio automatisch aus und eine unheimliche Hintergrundmusik setzt ein. Das Spiel sagt damit nicht direkt: Denn GTA 5 deutet ziemlich klar an, dass diese Menschen dort nicht einfach nur aufgenommen werden.

Das Camp ist aggressiv, feindselig und voller verstörender Hinweise. Vieles spricht dafür, dass Rockstar hier einen eigenen Artikel geschrieben hat Ursula wirkt ohnehin wie jemand, bei dem Rockstar nie ganz auflösen will, ob sie einfach nur schräg, gefährlich oder tragisch ist. Normalerweise bringt man sie nach Hause und bleibt mit diesem unguten Gefühl zurück, gerade einer Figur begegnet zu sein, die mehr Geschichte in sich trägt, als GTA 5 offen ausspricht.

Dann ist Ursula keine ruine Begegnung mehr, sondern potenziell ein weiteres Opfer, das man bewusst einer Sekte ausliefert. Gerade weil GTA 5 daraus keine große Zwischensequenz macht, sondern es fast beiläufig erlaubt, ist es so unangenehm. Ja, auch die ziemlich schräge Ursula kann von Trevor bei den noch mieseren Altruisten abgesetzt werden...virtuelles Kopfgeld aus! ) Dass ausgerechnet er Menschen an diese Sekte verkaufen kann, wirkt deshalb nicht wie ein Fremdkörper, sondern wie eine besonders finstere Trevor-Nebenbeschäftigung.

GTA 6 hat keine Chance« - Kein Spiel will sich im November mit Rockstars Mega-Release anlegen, nur Barbie bietet tapfer die StirnIn der Entscheidung, jemanden mitzunehmen, falsch abzubiegen und zu merken: GTA 5 hat mir gerade nicht nur eine absurde Nebenmission gegeben. Genau das macht den Altruisten-Kult für mich so stark. Der Witz ist laut, dreckig und typisch Rockstar. Aber darunter liegt plötzlich ein Horror, der gar nicht mehr lustig ist.

Viele Spieler erinnern sich an den Altruisten-Kult vielleicht nur als kuriose Sekte aus GTA 5. Für mich ist er einer dieser Momente, in denen das Spiel kurz die Maske fällt. Dann merkt man: Hinter der Satire steckt manchmal etwas viel Unangenehmeres als jeder Geist oder jedes Monster





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